Де Дзерби не будет? В Наполи рассказали о будущем главного тренера в клубе

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды. По слухам итальянских СМИ, специалиста хотят уволить.

"Это специалист очень высокого уровня. У него есть действующий контракт. Я всегда говорил, что это 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.

Пусть он работает и настраивается на лучшие времена. Я 8 месяцев не давал интервью. Теперь я могу признать, что я не ошибся с выбором тренера. Это серьезный и ответственный человек, это две нужные мне черты", – приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.