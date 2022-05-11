Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби не будет? В Наполи рассказали о будущем главного тренера в клубе
Неаполитанцы не собираются менять наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды. По слухам итальянских СМИ, специалиста хотят уволить.
"Это специалист очень высокого уровня. У него есть действующий контракт. Я всегда говорил, что это 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.
Пусть он работает и настраивается на лучшие времена. Я 8 месяцев не давал интервью. Теперь я могу признать, что я не ошибся с выбором тренера. Это серьезный и ответственный человек, это две нужные мне черты", – приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что в случае увольнения Спалетти его место может занять нынешний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. За два тура до финиша "неаполитанцы" идут третьими в турнирной таблице Серии А.
Популярное сейчас
- Украина получила от США первый вертолет Ми-17
- АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2. Интрига жива
- Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
- Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО