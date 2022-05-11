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Де Дзерби не будет? В Наполи рассказали о будущем главного тренера в клубе

Италия
(1 голосов)

Неаполитанцы не собираются менять наставника

Де Дзерби не будет? В Наполи рассказали о будущем главного тренера в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды. По слухам итальянских СМИ, специалиста хотят уволить.

"Это специалист очень высокого уровня. У него есть действующий контракт. Я всегда говорил, что это 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.

Пусть он работает и настраивается на лучшие времена. Я 8 месяцев не давал интервью. Теперь я могу признать, что я не ошибся с выбором тренера. Это серьезный и ответственный человек, это две нужные мне черты", – приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения Спалетти его место может занять нынешний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. За два тура до финиша "неаполитанцы" идут третьими в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Лучано Спаллетти Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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bato23
11.05.2022 в 11:04
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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