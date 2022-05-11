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Окончательный выбор. Капитан Ювентуса летом покинет клуб

Италия
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У легенды туринцев есть другой вариант с продолжением карьеры

Окончательный выбор. Капитан Ювентуса летом покинет клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини принял окончательное решение прекратить выступления за "Старую синьору". Об этом утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Дальше у 37-летнего Кьеллини есть вариант с продолжением карьеры в МЛС. Он уже получил предложения от ряда местных клубов. На место Джорджо в "Ювентусе" планируют подписать нового центрбека.

Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года, проведя за клуб более 550 матчей. Также за свою карьеру Джорджо успел поиграть за "Фиорентину" и "Ливорно".

Напомним, ранее легенда "Старой синьоры" уже принял решение завершить карьеру в сборной Италии. Свой прощальный матч итальянец проведет 1 июня против Аргентины.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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