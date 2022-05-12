"Эта команда никогда не сдается". Индзаги - о победе Интера в Кубке Италии

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался о победе в финале Кубка Италии над туринским "Ювентусом" (4:2). Слова специалиста приводит Football Italia.

Однако эта команда никогда не сдаётся. С момента моего прихода в июле по сегодняшний день это был один долгий вихрь эмоций. Теперь "Интеру" предстоит провести ещё два матча Серии А, мы хотим завершить сезон как можно лучше.

"Это было хорошее выступление против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, но затем потеряли темп к перерыву. Начало второго тайма тоже нельзя назвать удачным из-за двух пропущенных мячей на старте. Нам следовало быть более осторожными.

Мы насладимся этим моментом сполна, так как прошло десять лет с тех пор, как мы выиграли Кубок Италии, так что я рад за клуб, этих замечательных парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца.

Очень рад разделить этот триумф, которым я так дорожу, с сотрудниками клуба, которые с августа помогали мне готовиться к трём матчам в неделю.

Мы обыграли "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, я думаю, что мы единственная команда, которая обыграла их в 2022 году. Мы хотели выложиться полностью в том матче 1/8 финала, это стоило нам нескольких очков в Серии А и создало проблемы, но мы ни о чём не жалеем.

Это была наша 50-я игра в сезоне, я не мог требовать большего от своих игроков. Я очень счастлив, что мы разделим радость от этого трофея со всеми нашими болельщиками", - сказал Индзаги.