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"Эта команда никогда не сдается". Индзаги - о победе Интера в Кубке Италии

Италия
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"Нерадзурри" выиграли турнир впервые за 11 лет

"Эта команда никогда не сдается". Индзаги - о победе Интера в Кубке Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался о победе в финале Кубка Италии над туринским "Ювентусом" (4:2). Слова специалиста приводит Football Italia.

"Это было хорошее выступление против очень, очень сильного соперника. Мы хорошо провели первые полчаса, но затем потеряли темп к перерыву. Начало второго тайма тоже нельзя назвать удачным из-за двух пропущенных мячей на старте. Нам следовало быть более осторожными.

Однако эта команда никогда не сдаётся. С момента моего прихода в июле по сегодняшний день это был один долгий вихрь эмоций. Теперь "Интеру" предстоит провести ещё два матча Серии А, мы хотим завершить сезон как можно лучше.

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Мы насладимся этим моментом сполна, так как прошло десять лет с тех пор, как мы выиграли Кубок Италии, так что я рад за клуб, этих замечательных парней и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца.

Очень рад разделить этот триумф, которым я так дорожу, с сотрудниками клуба, которые с августа помогали мне готовиться к трём матчам в неделю.

Мы обыграли "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, я думаю, что мы единственная команда, которая обыграла их в 2022 году. Мы хотели выложиться полностью в том матче 1/8 финала, это стоило нам нескольких очков в Серии А и создало проблемы, но мы ни о чём не жалеем.

Это была наша 50-я игра в сезоне, я не мог требовать большего от своих игроков. Я очень счастлив, что мы разделим радость от этого трофея со всеми нашими болельщиками", - сказал Индзаги.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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