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Из Турина уходит целая эпоха. Легенда Ювентуса подтвердил, что покидает клуб

Италия
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Итальянец провел в туринском клубе 17 лет

Из Турина уходит целая эпоха. Легенда Ювентуса подтвердил, что покидает клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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37-летний защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини подтвердил, что покинет туринский клуб в конце сезона.

"Я уступаю место многим молодым игрокам. Меня не будет в команде в следующем сезоне. Я попрощаюсь со своим стадионом 16 мая, а гостевой матч с "Фиорентиной" (22 мая – прим.) станет моим последним в составе "Ювентуса".

Я навсегда останусь самым большим болельщиком этой команды, "Юве" навсегда останется в моем сердце", – сказал Кьеллини.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, итальянец ещё не определился с вариантом продолжения карьеры. Он имеет на руках два предложения из МЛС, одно из которых – от "Лос-Анджелеса".

Напомним, Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года, проведя за клуб более 550 матчей. В футболке туринцев он 9 раз выигрывал Серию А, 5 раз завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, а также 1 раз становился чемпионом Серии Б.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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Источник:
ФК Ювентус

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