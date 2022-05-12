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Из Турина уходит целая эпоха. Легенда Ювентуса подтвердил, что покидает клуб
Итальянец провел в туринском клубе 17 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини подтвердил, что покинет туринский клуб в конце сезона.
"Я уступаю место многим молодым игрокам. Меня не будет в команде в следующем сезоне. Я попрощаюсь со своим стадионом 16 мая, а гостевой матч с "Фиорентиной" (22 мая – прим.) станет моим последним в составе "Ювентуса".
Я навсегда останусь самым большим болельщиком этой команды, "Юве" навсегда останется в моем сердце", – сказал Кьеллини.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, итальянец ещё не определился с вариантом продолжения карьеры. Он имеет на руках два предложения из МЛС, одно из которых – от "Лос-Анджелеса".
Напомним, Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года, проведя за клуб более 550 матчей. В футболке туринцев он 9 раз выигрывал Серию А, 5 раз завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, а также 1 раз становился чемпионом Серии Б.
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