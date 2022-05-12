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Рома представила новую домашнюю форму на сезон-2022/23

Италия
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Джерси несет в себе связь между командой и городом Римом

Рома представила новую домашнюю форму на сезон-2022/23

Фото: asroma.com

Новина українською

Итальянская "Рома" на своей официальном сайте представила новый комплект домашней формы на сезон 2022/2023.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба цветах - бордовом и оранжевом. На спине джерси написано "Figli di Roma" (Сыны Рима) в знак уважения к связи между городом и командой, а также теми кто играет в футболке на поле.

"Каждая деталь этой футболки рассказывает историю неразрывной связи нашей команды с городом Римом. Поэтому носить ее на поле будет еще интереснее", - цитирует капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини пресс-служба "волков".

Добавим, что техническим спонсором римлян является компания New Balance. В этой форме подопечные Жозе Моуриньо впервые сыграют в субботу, 14 мая, в матче против "Венеции.

На данный момент "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 59 очков.

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В статье: Рома (Рим)
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Источник:
ФК Рома

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