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Рома представила новую домашнюю форму на сезон-2022/23
Джерси несет в себе связь между командой и городом Римом
Фото: asroma.com
Итальянская "Рома" на своей официальном сайте представила новый комплект домашней формы на сезон 2022/2023.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба цветах - бордовом и оранжевом. На спине джерси написано "Figli di Roma" (Сыны Рима) в знак уважения к связи между городом и командой, а также теми кто играет в футболке на поле.
"Каждая деталь этой футболки рассказывает историю неразрывной связи нашей команды с городом Римом. Поэтому носить ее на поле будет еще интереснее", - цитирует капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини пресс-служба "волков".
Добавим, что техническим спонсором римлян является компания New Balance. В этой форме подопечные Жозе Моуриньо впервые сыграют в субботу, 14 мая, в матче против "Венеции.
На данный момент "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 59 очков.
???? ???????????? ????????????????????, ???????????? ???????????????? ❤️— AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2022
Ecco la nostra maglia home per il 2022-23! ????#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/sdYsHeyqt1
???? La nuova maglia esordirà in #RomaVenezia! ????— AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2022
Puoi già acquistarla online e negli #ASRoma Store!
➡️ https://t.co/1bjVh4MBR8 pic.twitter.com/dJDJEmrhw9
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