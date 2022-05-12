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Аллегри о сезоне без трофеев: Нужно сохранить эту злость на следующий сезон

Италия
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Туринцы проиграли "Интеру" в финале Кубка Италии

Аллегри о сезоне без трофеев: Нужно сохранить эту злость на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии от миланского "Интера" (2:4).

"Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.

Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь", – сказал Аллегри.

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Также итальянский специалист объяснил, почему заработал удаление в финале турнира.

"Кто-то из "Интера" проходил мимо и пнул меня. Я разозлился, и судья абсолютно справедливо удалил меня", - добавил он.

Напомним, что туринский "Ювентус" впервые за 11 лет завершил сезон без трофеев.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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