Аллегри о сезоне без трофеев: Нужно сохранить эту злость на следующий сезон

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии от миланского "Интера" (2:4).

"Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.

Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь", – сказал Аллегри.