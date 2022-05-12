Спокойствие Интера и работа Ювентуса. Что означает результат финала Кубка Италии

В финале Кубка Италии, впервые за 57 лет разыгранном между "Интером" и "Ювентусом", победил первый. Взяв свой первый Коппа за 11 лет. Симоне Индзаги берет свой второй Кубок в недолгой шестилетней тренерской карьере и пятый трофей, включая Суперкубки. Массимилиано Аллегри теряет шанс стать единственным тренером в истории, взявшим пять Кубков. Попробуем же оценить матч и его последствия для команд.

Цифры и эпизоды

Прежде всего - цифры. Впервые с 1936-го года и во второй раз в истории в финале Кубка (если считать только финалы из одного матча) забиты более пяти мячей. Впервые с 1975-го - более четырех. Четыре в основное время забиты в четвертый раз с 1976-го, но ничьей 2:2 и больше после 90-та минут не было ни разу. Если считать Дерби Италии во всех турнирах, цифры также особенные. Шесть мячей впервые с 1990-го года и во второй раз с 1975-го. Впервые с 1927-го "Интер" выигрывает три дерби подряд.

Пожалуй, мы наблюдали за одним из лучших финалов Кубка в истории и одним из лучших Дерби Италии в истории в плане соединения остроты, равной борьбы с яркостью. При этом не сказать, что сам матч был особо ярким. За первые 90 минут счет по ударам по воротам был 13:14 - хорошо, но не блестяще. Кроме голов, были созданы лишь два явных шанса забить. Оба, кстати, "Ювентусом". "Интер" в основное время нанес лишь пять ударов из пределов штрафной площадки.

Справедлива ли победа "нерадзурри"? Несмотря на их 59 процентов владения мячом - не факт. Создал больше "Ювентус". А его капитан Джорджо Кьеллини резонно заявил, что вратарь "бьянконери" Перин не совершил ни единого существенного сейва. Он пропустил четыре блестящих удара, два из них - с пенальти. Аллегри говорил о хорошей игре, судьбу которой решили эпизоды, а также усталости его игроков в концовке.

Индзаги отмечал падение во второй трети основного времени, даже неправильное отношение к игре. Заявлял, что в 50-й игре в сезоне не может требовать большего. А главным итогом матча назвал то, что его команда никогда не сдается. То есть в игровом плане не совсем доволен.

Оба тренера и игроки еще перед матчем заявили, что его решат эпизоды, детали. Возможно, так и есть. Классный удар Николо Бареллы в дебюте, ответ Сандро с рикошетом, сразу же контратака "Ювентуса" после углового "Интера", когда Влахович пробил Хандановича лишь со второго раза. Пенальти "Интера" на 80-ой минуте и на 99-ой. Насчет обоих есть сомнения. А затем контратака "Интера" после углового "Ювентуса". Все эти эпизоды могли сложиться наоборот.

Фундамент

И все же скорее напрашивается тот же вывод, что и по итогам эпизодов в матчах Евро-2020. Решает игровой фундамент, работа команды, стабильность, постоянство, четкий путь. Когда все это есть - и эпизоды складываются в твою пользу.

Аллегри весь сезон тасует тактические схемы. 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-4-2, даже по ходу матчей. Ставит опорника или центрфорварда на фланг, вингера или крайнего защитника в центр поля. Вчера он в первом тайме сменил крайнего защитника на форварда (из-за травмы, но все же), переведя вингера Бернардески в центр поля. Затем вместо Федерико выпустил Бонуччи, перейдя на игру с тремя центральными защитниками. Затем пропустил, понял, что ошибся и выпустил опорника вместо центрдефа.

Все это не приводит к стабильности, ослабляет фундамент, засоряет путь. Приводит к эпизодам, когда Барелле и Перишичу оставляли уйму пространства для классных ударов. К фолам центральных защитников Бонуччи и Де Лихта, привезшим пенальти. Да, "Интер" также провалил весьма важный отрезок в центре обороны, создал мало в атаке. Но он всегда играет по 3-5-2 и вчера продолжал гнуть свою линию, систематически давить. Пока не победил.

По игре в нынешнем сезоне "Интер" гораздо сильнее. Он борется за Скудетто, забил 78 мячей в 36-ти турах (лучший). "Ювентус" забил 55, а это лишь девятый результат. При этом и пропустили миланцы чуть меньше. К матчу они подошли с семью победами и одним поражением в восьми во всех турнирах с разницей мячей 19:7. А туринцы в пяти последних матчах Серии А добыли три тяжелые победы со счетом 2:1, ничью и проиграв в еще одном. Против команд ниже десятого места.

В Кубке "Интер" разгромил "Милан", до того также не пропустил от "Ромы". "Ювентус" не пропустил дважды от "Фиорентины", но победил ее скорее благодаря двум подаркам. Победил и в 1/4 финала "Сассуоло" благодаря подарку, автоголу, на 88-ой минуте. В конце концов, в очных матчах в этом сезоне до отчетного подопечные Индзаги победили дважды и однажды упустили заслуженную победу на 89-ой минуте из-за неоднозначного пенальти.

За "Юве" могли сыграть опыт и успехи Аллегри. Но за два года отпуска Макса футбол изменился, а сам он, как заявляют и игроки - нет. Изменился и клуб. Потеряв свой характер. В нынешнем сезоне он не переиграл ни одну команду из Топ-4 Серии А, позорно вылетел из Лиги Чемпионов. В начале сезона Кьеллини даже шептал тренеру "это не команда", а сам тренер обвинял игроков в том, что недостойны играть за этот клуб.

Выходит, уже выход в финал Коппа и четвертое место в лиге можно считать успехом. И даже трофей вряд ли многое изменил бы. Хотя Аллегри и утверждал, что нужен для уверенности на следующий сезон. Как не изменили и победы в Суперкубке и Кубке в предыдущем сезоне Андреа Пирло. Нынешний сезон "Ювентус" после тех успехов все равно начал с новым тренером и начал ужасно. Побив антирекорды клуба последних 60-ти лет.

Перехват характера

Такое впечатление, что характер "Ювентуса" перешел к "Интеру". Он как раз в нынешнем сезоне выиграл немало больших матчей. У "Наполи", "Милана". Суперкубок у того же "Ювентуса" в январе на 121-ой минуте. Выиграл в лиге у того же "Юве" в гостях в апреле, когда казалось, что вылетает из борьбы за Скудетто, а сам "Юве" туда влетает. Выиграл в Ливерпуле, чуть не выбив команду Юргена Клоппа из Лиги Чемпионов. В 2022-ом году мерсисайдцы во всех турнирах больше никому не проигрывали.

Ну а Индзаги давно доказал себя кубковым бойцом. Особенно - против "Юве". Выигрывает именно у него уже четвертый трофей из своих пяти. Кубок и Суперкубок с "Интером", два Суперкубка с гораздо более скромным "Лацио".

Фундамент также складывается с состояния и настроения отдельных игроков. За "Ювентус" играли Кен и Мората, которых после их аренд не будут выкупать, Дибала, Кьеллини и Бернардески, уходящие свободными агентами, Артур, Рабио и Сандро, от которых хотят избавиться, Де Лихт, хотящий уйти. Дибала и Мората злы на клуб. Во что превратили свою злость? Растворились на поле. Были разозлившиеся. Сандро забил. 80-миллионное январское приобретение Влахович ответил на критику голом. Но этого не хватило.

В "Интере" также злились. Сообщают, что летом придется искать трансферную прибыль в 60-70 миллионов евро. Говорят о продаже Лаутаро Мартинеса, которого критиковали за недостаток голов. На эту критику он ответил семью голами в шести матчах и заработанным пенальти вчера.

Иван Перишич также очень зол. Даже вчера зло отреагировал, говоря, что игроков его калибра не заставляют ждать нового контракта до последнего. Как ответил? Двумя голами и участием в ещё одном, блестящей игрой в последнее время.

Спокойствие и работа

Что же в целом означает это поражение для "Ювентуса"? Во-первых, даже в случае победы вердикт не изменился бы. Нужны серьёзные изменения, нужно перестраиваться. Вряд ли нынешняя команда готова к свершениям. А вот "Интеру" лучше успокоиться. Его фундамент отличный, и его два Кубка - хорошие признаки. Даже если Скудетто не будет, а придётся продать кого-то из звёзд летом - команда останется сильной и собранной, с характером победителя. Не случайно в лиге набрала 22 очка в матчах, в которых проигрывала.

Оба тренера сейчас непопулярны у болельщиков. Все дело в ожиданиях. От Аллегри ожидали сразу же вернуть победы его первой каденции. Были готовы терпеть унылую игру, слабую атаку при условии сильной обороны и побед. Но сейчас нет ни того, ни другого. Он сам говорил, что команда должна вернуть радость от обороны, вновь полюбить счет 1:0. Не получается. Она слишком много пропускает, не умеет удерживать преимущество. Она и тренер отстали от футбола.

Индзаги болельщики обвиняют в потере Скудетто, в неудачных заменах, в неопытности. Также на контрасте. С Антонио Конте. Но и Конте не взял Скудетто в первый сезон, а Кубков и 1/8 финала Лиги Чемпионов вообще не достигал. Нельзя забывать о потерях Лукаку, Хакими и Эриксена летом, о панике тогда, об ощущениях развала. "Не думаю, что после такого лета Скудетто ставили целью. Вряд ли думали и о Кубках и Лиге Чемпионов, " - говорит Джанлука Ди Марцио. "Так что Индзаги даже, наверное, превосходит планы компании".

Более того, игроки сообщают, что чувствуют с ним себя гораздо свободнее, чем с Конте, получают больше разрешений действовать на свое усмотрение, больше атаковать. Они признают, что с Антонио было весьма поучительно, что он научил их побеждать. Но и весьма неприятно, холодно. А с Индзаги отношения гораздо более тёплые, игра и атмосфера гораздо более раскрепощенные.

Так что новому обладателю Кубка, который прямо сейчас владеет всеми тремя итальянскими трофеями - еще и Серией А и Суперкубком - нужно успокоиться. А сдавшему полномочия, оставшемуся без трофеев вообще впервые за 12 лет - тяжело работать.