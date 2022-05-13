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Оригинально. Ювентус представил новый комплект домашней формы

Италия
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В этой форме туринцы будут играть в следующем сезоне

Оригинально. Ювентус представил новый комплект домашней формы

Фото: juventus.com

Новина українською

Туринский "Ювентус" презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка состоится из классических цветов клуба - черного и белого. Вместо вертикальных полос на футболке выполнен узор с черными треугольниками. На логотипе туринской команды Jeep добавлены электрические разряды и вспышки молний. Дизайн новых джерси дополнен черными вставками на воротнике и рукавах.

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Техническим спонсором "бьянконери" является компания Adidas. Футболисты "Ювентуса" впервые в этой форме выйдут на поле в матче Серии А против "Лацио", который состоится 16 мая.

Напомним, 11 мая "Ювентус" уступил "Интеру" в финале Кубка Италии. А это означает, что клуб из Турина впервые за 11 лет закончит сезон без трофеев.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
ФК Ювентус

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