Оригинально. Ювентус представил новый комплект домашней формы

Туринский "Ювентус" презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка состоится из классических цветов клуба - черного и белого. Вместо вертикальных полос на футболке выполнен узор с черными треугольниками. На логотипе туринской команды Jeep добавлены электрические разряды и вспышки молний. Дизайн новых джерси дополнен черными вставками на воротнике и рукавах.

Техническим спонсором "бьянконери" является компания Adidas. Футболисты "Ювентуса" впервые в этой форме выйдут на поле в матче Серии А против "Лацио", который состоится 16 мая.

Напомним, 11 мая "Ювентус" уступил "Интеру" в финале Кубка Италии. А это означает, что клуб из Турина впервые за 11 лет закончит сезон без трофеев.

