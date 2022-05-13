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Оригинально. Ювентус представил новый комплект домашней формы
В этой форме туринцы будут играть в следующем сезоне
Фото: juventus.com
Туринский "Ювентус" презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка состоится из классических цветов клуба - черного и белого. Вместо вертикальных полос на футболке выполнен узор с черными треугольниками. На логотипе туринской команды Jeep добавлены электрические разряды и вспышки молний. Дизайн новых джерси дополнен черными вставками на воротнике и рукавах.
Техническим спонсором "бьянконери" является компания Adidas. Футболисты "Ювентуса" впервые в этой форме выйдут на поле в матче Серии А против "Лацио", который состоится 16 мая.
Напомним, 11 мая "Ювентус" уступил "Интеру" в финале Кубка Италии. А это означает, что клуб из Турина впервые за 11 лет закончит сезон без трофеев.
When you wear the badge, you can feel the heartbeat of the stadium ????????— JuventusFC (@juventusfcen) May 13, 2022
⁰
On the pitch, in the stands — we are part of something greater ????
⁰
Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit by @adidasfootball ????⚪️⚫️
How your ⚪️⚫️ will look next season ????— JuventusFC (@juventusfcen) May 13, 2022
Get the new @adidasfootball shirt here! ➡️ https://t.co/x2iHOPFxib pic.twitter.com/eHZvm7pYtU
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