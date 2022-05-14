Не Гранде, но так же остро. Милан и Интер разыгрывают захватывающую концовку сезона

Семь раз "Милан" и "Интер" занимали 1-2 места по итогам сезона Серии А. Лишь в одном из них, 1964/65, расстояние между ними за два тура до финиша было меньшим, чем сейчас. В том десятилетии первую называли "Гранде Милан", вторую - "Гранде Интер", обе по два раза выигрывали Кубок Чемпионов. Ныне до "Гранде" и Кубка Чемпионов очень далеко. Тем не менее, противостояние захватывающее. И в последних двух турах обещает увлечь ещё больше.

"Милан"

"Россонери" считают фаворитом противостояния по одной простой причине. Любое очковое преимущество в концовке сезона весьма важно. Тем более - два очка плюс преимущество в очных матчах. Таким образом, в оставшихся двух турах лидеру лиги хватит четырёх очков. Нельзя лишь проигрывать, а этого с ним не случалось уже 14 матчей.

Также преимущество подопечных Стефано Пиоли в месяце. В ужасном апреле в предыдущих семи сезонах они не набирали даже половины очков. Хотя на этот раз набрали 11 из 15-ти. А в последних 14-ти матчах в мае добыли 12 побед и две ничьи. Можно добавить четыре победы и ничью в концовке коронавирусного сезона в июле-августе. Концовки "Милан" умеет играть.

Эксперты видят шанс "Интера" в календаре "Милана". "Лацио" и "Фиорентину" он прошёл с огромным трудом. Теперь ожидает "Аталанта", борющаяся за Еврокубки и за последние 2.5 года наносившая ему поражения с результатами 3:0 и 5:0. На "Сан Сиро", где не проигрывала ему восемь лет. Ожидает "Сассуоло", выигравший у него два последних матча, в этом сезоне побеждавший также "Ювентус" и "Интер".

В целом игровая форма "Милана" не лучшая. В последних девяти турах он набрал 23 очка, но почти все дались крайне тяжело. Лёгкая, воздушная, выносливая команда, которая в первом круге высоко прессинговала, яростно перехватывала, стремительно атаковала и завершала каждую атаку ударом, давно исчезла. В первом круге она забила 40 мячей, в 17-ти турах второго - 24. В последних девяти - 11. Более одного забиты лишь в трех из последних десяти.

"Лацио" в 34-ом туре для победы пришлось забивать на 91-ой минуте, "Фиорентине" в 35-ом - на 82-ой. Наиболее популярный счет в её победных матчах в этом сезоне - 1:0. Такое случалось семь раз.

С другой стороны, эти 1:0 означают стабильность обороны. В 17-ти матчах второго круга она пропустила лишь девять мячей. После 22-ух в первом. В последних девяти пропустила всего два.

Можно сравнить с последним чемпионским сезоном 2010/11, когда были восемь побед со счетом 1:0 и сезоном 1993/94, когда таких было девять. Более того, уже не раз отметили, что путь "Милана" напоминает путь "Ювентуса" первой каденции Массимилиано Аллегри, когда добывал Скудетто за Скудетто именно такими результатами, именно через оборону.

Соперники также не невозможные, "Аталанта" в худшей форме за шесть лет, набрала восемь очков в семи последних матчах. Думает больше не о футболе, а о кадровой революции летом с новыми владельцами. "Сассуоло" проиграл четыре из шести последних матчей (победив как раз "Аталанту"). В том числе 1:6 "Наполи" в 35-ом туре. Он думает о пиаре, о набивании цены и продаже своих молодых лидеров, эти лидеры уже спят и видят себя в футболках грандов. Здесь не до игры.

Главным подводным камнем в последних трех турах Дино Дзофф, Джанлуиджи Буффон, Альберто Дзаккерони, Альберто Джилардино называли "Верону". "Фатальную Верону", из-за которой уже теряли Скудетто в 1973-ем и 1990-ом годах. Арриго Сакки объяснял, что "Милан" давно не встречался с такой интенсивной командой. "Он непривычен к такой игре и не совсем готов к ней". Результат - 3:1 в гостях, вторая победа в 14-ти последних матчах с разницей более одного мяча, лучшая игра с февраля.

Чемпион Мира-1982 Фульвио Колловати ещё до того матча оценивал шансы "россонери" на Скудетто в 55 процентов, но заявлял, что в случае победы в Вероне они возрастут до 90-та...

Все их последние победы говорят о характере. Их сплоченность, нацеленность, голод отмечают все. Почти все игроки ещё ничего не выигрывали в карьере и жаждут принести клубу его первое Скудетто за 11 лет. Жаждут не отпустить "Интер", после Скудетто-2021 опережающего соседей по ним со счетом 19:18. А голод и живость молодёжи уравновешивают мудрость и хладнокровие Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича, Алессандро Флоренци. Вместе составляя мощную боевую единицу.

Команда отлично понимает, что не слишком талантлива, что для пятого состава по сумме зарплат в лиге шанс взять Скудетто уникален. Антонио Кассано даже сравнивает её с "Лестером"-2015/16. Преувеличивает, но все же. А особые комплименты главному тренеру Стефано Пиоли, создавшему её, прививающему ей порядок, спокойствие и характер. За ним команда, клуб и болельщики горой, а Pioli On Fire - любимая кричалка фанов "россонери". Осенью 2019-го во время его назначения любимой была Pioli Out...

По спокойствию, созданной доверительной семейной атмосфере, скрупулезному изучению соперников, постоянному поиску новых решений его сравнивают с Карло Анчелотти. По среднему числу набранных очков за матч в истории клуба Пиоли даже выше Анчелотти и уступает лишь Фабио Капелло.

Лидеры команды - великолепный вратарь Майк Маньян, лучший игрок лиги в апреле и один из лучших в сезоне. Пьер Калулу - находка скаутов клуба. Зимой он обошел травмированных Кьера и капитана Романьоли, составил непробиваемый тандем в центре обороны с Фикайо Томори. Сандро Тонали в 22 года дирижирует центром поля и начинает оправдывать сравнения с Андреа Пирло. Ещё и бешено работая, как его кумир Дженнаро Гаттузо. За гол "Лацио" и два "Вероне" Corriere Della Sera назвал его "инопланетянином".

Рафаэль Леау стал первым в команде, кто забил десять голов за сезон в лиге. Его гол "Фиорентине" прервал, как заявил Франко Ордине из Milan News, месячный отпуск, который взял, не сообщив руководству. После этого в Вероне он уже обходил соперников как стоячих и сделал два ассиста. Жиру и Златан забивают мало (последний ещё и постоянно травмирован), но француз забил "Наполи" и "Лацио", до этого сделал победный дубль против "Интера", а швед ассистировал против "Лацио" на 91-ой минуте.

"Интер"

На что рассчитывает "Интер", кроме проблем "Милана"? На свой опыт и умение побеждать. За него играют два вице-чемпиона мира, два чемпиона Европы, четыре чемпиона Южной Америки, опытнейший Эдин Джеко. Более того, в сущности, прямо сейчас "Интер" владеет всеми тремя итальянскими трофеями - Скудетто, Кубком и Суперкубком. А, как уже много раз повторяли лучшие тренеры, победы помогают побеждать далее. Разница между победителями и просто отличными игроками велика.

Победитель и их тренер. Пока что не в Серии А. Но за шесть лет взрослой карьеры на счету Симоне Индзаги два Кубка и три Суперкубка Италии. Причем четыре из пяти трофеев выиграны у самого "Ювентуса". У Пиоли за 19 лет карьеры трофеев нет. "Интер" Симоне уже выиграл немало Топ-матчей. У того же "Милана" в Кубке. У "Наполи" в лиге. Единственный, кто победил "Ливерпуль" в 2022-ом году. У "Ювентуса" во всех турнирах и вовсе выиграл три матча подряд, чего не было с 1927-го года.

Он получил тяжёлый удар в перенесенном матче в Болонье, который должен был стать проводником на первое место. Индзаги признавал, насколько тяжело было опомниться от такого и насколько нервным и сложным вышел следующий матч против "Удинезе". Многие ожидали провала в Удине. Но удалось победить со счетом 2:1. Затем же удалось вернуться с 0:2 против "Эмполи" и 1:2 в финале Кубка против "Ювентуса". Дважды - на 4:2.

В лиге 22 очка набраны в матчах, в которых уступал в счете.

В последних девяти матчах во всех турнирах он одержал восемь побед с разницей мячей 23:9. Проблемы в обороне, уже не железной, как в предыдущем сезоне с Антонио Конте. Но зато лучшая атака в лиге. У Лаутаро Мартинеса семь голов в последних семи матчах плюс заработанный пенальти в Кубке. У Ивана Перишича, который вообще-то защитник (латераль) - четыре в четырех.

Забивали в последних матчах и замечательные опорники Барелла и Брозович, которым до идеала не хватало лишь голов. А их коллега Хакан Чалханоглу стал третьим игроком команды за последние 18 лет с двузначным числом ассистов за сезон.

Их ожидают "Кальяри" и "Сампдория". Первый в зоне вылета, но лишь в одном очке от спасения и будет бороться яростно. Вторая - в четырех над ней. Выезд на Сардинию через четыре дня после 120-ти минут и всплеска эмоций в Кубке может стать коварным. Но "Интер" готов к нему. Гордость чемпиона и готовность бороться до конца чувствуются в словах игроков и тренера. А Индзаги создает точно такую же тёплую, доверительную и свободную атмосферу, как и Пиоли.

Борьба между миланскими грандами может стать захватывающей до последних секунд.

Фото - ANSA