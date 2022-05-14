Серия А. Вратарь, арендованный у Кальяри, отрабатывает контракт

Серия А. 37-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Салернитана" 1:1

Голы: Кутроне 31 - Бонаццоли 76

Нереализованный пенальти: Перотти 84 (С, вратарь)

Борьба против вылета получается не менее острой и сумасшедшей, чем за Скудетто или Еврокубки. "Салернитана" совершила невероятный поход с 20-го места на 17-ое с помощью 13-ти очков в пяти турах. Напоминая не менее чудесный поход "Кротоне" того же Давиде Николы пять лет тому. Затем в прямой битве против "Кальяри" удержалась на 17-ом, но должна была быть разочарована. Ведь пропустила на 99-ой минуте и не увеличила гандикап над ним до четырех очков. Сегодня также получилось ярко и драматично.

"Эмполи" в предыдущих 19-ти турах победил лишь однажды. Хотя "Наполи" дома, выбив его из борьбы за Скудетто. Сегодня дома против другой команды из Кампаньи также играл по-спортивному. В первом тайме проиграл по ударам по воротам со счетом 4:12, но выиграл по голам. Контратака через центр завершилась пасом вразрез Асслани на Кутроне. А до этого его защитник Паризи и вратарь Викарио тащили мячи с линии ворот, форвард гостей Джурич мазал с шести метров, пусть и в падении в борьбе с оппонентом.

Во втором тайме было еще интереснее. "Салернитана" сидела в штрафной "Эмполи", мячи просто свистели там. "Эмполи" же контратаковал, создавая даже больше. Оба вратаря совершили по просто невероятному двойному сейву, Викарио совершил еще более невероятный одиночный, прыгая назад. Кутроне не попал головой в упор, затем вышел на вратаря и попал в стойку. Викарио в итоге ошибся на выходе с углового, и Бонаццоли пробил через себя. Но вратарь, арендованный у "Кальяри" (!!!), исправился, легко отбив пенальти Перотти.

Замечательный матч с 44-мя ударами по воротам! По итогам которого "Салернитана" увеличивает преимущество над "Кальяри" и "Дженоа", но предоставляет первым шанс обойти ее по очкам, а вторым - сравняться. Правда, играть им в этом туре с "Интером" и "Наполи", но хотя бы точно ясно, что борьба за выживание будет продолжаться и в последнем туре. Вот только и ясно, что без одной команды. "Венеция", идущая сейчас 20-ой, из-за этой ничьей официально вылетает.