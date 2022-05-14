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Серия А. Рома не дожимает вылетевшую Венецию, игравшую более часа вдесятером
Слишком уж римляне думают о Лиге Конференций
ANSA
Серия А. 37-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Венеция" 1:1
Голы: Шомуродов 76 - Окереке 1
"Рома": Патрисиу, Кумбулла (Эль-Шаарави 46), Смоллинг, Ибаньес, Мейтленд-Найлс (Карсдорп 46), Кристанте, Верету (Шомуродов 65), Спинаццола (Залевски 46), К. Перес (Вольпато 83), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам
"Венеция": Мяянпяя, Ампаду, Кальдара, Чеккарони, Матею (Свобода 65), Чрнигой (Эбуэхи 78), Вакка (Фьордиллино 28), Хапс, Араму (Перец 65), Кийин, Окереке (Д. Йонсен 78)
Предупреждения: Спинаццола 39, Лоренцо Пеллегрини 68 - Кийин 18, Вакка 26, Окереке 61, Ампаду 78, Перец 87
Удаление: Кийин 32 (прямая красная)
Слишком уж "Рому" занесло на почве Лиги Конференций. Выход в финал этого Еврокубка праздновали, будто вышла в финал Лиги Чемпионов, возможное завоевание трофея видят эпохальным событием, все мысли о нем. А тем временем в лиге она уже не победила в пятом матче подряд и рискует в итоге оказаться на восьмом, нееврокубковом, месте. Может в итоге оказаться, что не выиграет и ЛК и не поймает ни одного зайца, оставшись без Европы в следующем сезоне.
"Венеция" сегодня получила известие, что официально вылетела. Ничья "Салернитаны" не оставила гостям из Лагуны шансов на выживание. Тем не менее, вышла играть за свою честь и уже на 50-ой секунде Араму навесил, Окереке еле-еле подправил прической, и мяч закатился в ворота. В последующие полчаса гости защищались четко и довольно спокойно. Разве что Пеллегрини закрутил штрафной в перекладину, а выход Абрахама пришлсь останавливать подкатом сзади.
На 32-ой минуте Кийину вдруг захотелось ударить ногой Пеллегрини по самому деликатному месту. После чего у ворот "Венеции" началось сумасшествие. Итоговая статистика матча - 46:4 по ударам по воротам, 16:2 по ударам в створ, 20:2 по угловым. При этом мячи летели мимо заколдованных ворот, в их заколдованный каркас (трижды), с пары метров в заколдованного или же намагниченного Мяянпяя. Финн пропустил лишь после очередного суперсейва на Пеллегрини, Шомуродов добил.
На шестой минуте добавленного времени (при четырех официальных) "Рома" потребовала пенальти, за выход Мяянпяя с поглаживанием кулаком Абрахама. Но ВАР решил не звать арбитра. Пожалуй, справедливо. На седьмой двое венецианцев вышли на вратаря, но Хапс забыл пробить в пустые ворота.
"Рома" отстает на два очка от "Лацио" и опережает на одно "Фиорентину" и "Аталанту". Всем им еще играть в этом туре. Ну а "Венеция" остается последней, но может гордиться собой.
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