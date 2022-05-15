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Серия А. Сассуоло готов отбирать Скудетто у Милана
Уверенная победа в Болонье
Серия А. 37-й тур "Болонья" - "Сассуоло" 1:3 Голы: Орсолини 90+2 (пен.) - Скамакка 35, 80, Берарди 75 Матч середняков, которые любят отбирать очки у грандов. "Сассуоло" уже побеждал "Ювентус", "Интер" и "Милан". Отчетный матч был, по сути, смотром перед последним туром, в котором также нужно играть против "Милана". То есть "нероверди" могут решить судьбу Скудетто. "Болонья" также отбирала очки у грандов. Но как раз к возвращению Синиши Михайловича после курса лечения неделю назад прервала серию из шести матчей без поражений. Из-за чего серб требовал от подопечных компенсации. Не получил. В первом тайме "Болонья" не пробивала по воротам вообще, хотя владела мячом больше. "Сассуоло" пробил 11 раз, дважды - по настоящему опасно. После удара Берарди мяч чуть не прошёл между ногами Скорупски. А ещё до этого Доменико навесил угловой на голову Скамакке. Во втором тайме хозяева уже начали раскрываться, пробивали по воротам. За что получили. Скорупски прервал прострел "свечой", и Берарди пробил ножницами. Таким образом, став вторым в лигах Топ-5 после Килиана Мбаппе с 14+14 по голам и ассистам. Обмен голами в концовке ничего не изменил. Не изменил общий вердикт матча. А он состоит в том, что "Сассуоло" в хорошем настроении и готов отбирать у "Милана" Скудетто.
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