Серия А. Милан - Аталанта 2:0. Одно очко до Скудетто

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 2:0

Голы: Леау 56, Эрнандес 75

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 79), Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали (Беннасер 63), Кесси, Салемакерс (Мессиас 55), Крунич (Бакайоко 80), Леау, Жиру (Ребич 55)

"Аталанта": Муссо, Паломино (Демираль 80), Де Роон, Джимсити, Хатебур (Скальвини 79), Фройлер, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пессина (Бога 70), Пашалич (Малиновский 55), Муриэль (Сапата 55)

Предупреждения: Жиру 44, Кесси 67, Беннасер 90+1 - Коопмейнерс 53, Малиновский 87

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Чемпионские дни в Милане. На каждом домашнем матче "Милана" и "Интера" собирается полный стадион. На въезде на этот автобус "россонери" встречали толпы болельщиков, будто он уже чемпион. Стефано Пиоли уверяет, что его команда спокойна и собранна, но без волнения переживать такие дни невозможно. Тем более, что он же заявлял о четвертом подряд матче на вылет сегодня. То есть таком, в котором проигрывать точно нельзя. Три предыдущие команда выиграла, хотя и с немалыми трудностями, с голами в концовке.

Сегодня ожидал весьма серьезный экзамен. Как вспоминал тот же Пиоли, нынешний "Милан" родился с 0:5 от "Аталанты" в декабре 2019-го года. В январе 2021-го она еще и победила на "Сан Сиро" со счетом 3:0, начав выпадение "россонери" из борьбы за Скудетто. Сейчас она, правда, в гораздо худшей форме. Но мотивацию в последние дни также приобрела. Борется за выход в Еврокубки по требованию новых американских совладельцев. Борется за своего тренера Джан Пьеро Гасперини, который под угрозой отставки.

В первом тайме бергамцы большей частью перекрывали миланцев. Весьма успешно. Хозяева владели мячом 60 процентов времени, в своем высоком прессинге преуспевали, перехватывали мячи чаще, чем гости. Однако эффекта это не приносило. Кроме как оставить "Аталанту" без ударов по воротам в первые 26 минут. Сам "Милан" за это время нанес совершенно не запомнившиеся три. Затем команды обменялись двумя неплохими атаками с двумя ударами издали. По одному несложному сейву вратаря, по одному неточному.

В целом споров и фолов было гораздо больше, чем футбола. А атаки команды организовывали лишь по одному пути - левому флангу. Где Леау, Эрнандес, Дзаппакоста и Муриэль опаздывали с пасом или неточно пробивали.

Второй тайм начался так же. Дзаппакоста и Эрнандес слева, первый пробил в защитника, второй заработал штрафной и исполнил его чуть неточно. Тренеры все поняли и произвели по двойной замене. Выход Мессиаса сразу же сыграл. Длинный пас нашел Леау, тот убежал от защитников и пробил между ногами вратаря. Гости протестовали, поскольку началась атака с отбора, похожего на фол на Пессине. Но ВАР не стал звать арбитра Даниэле Орсато, поскольку явной ошибки здесь не было. Если ошибка вообще была.

Выход Малиновского и Сапаты также сразу же чуть не сыграл. Руслан отдал в центр штрафной, Дуван пробивал. Под давлением получилось выше. Ну а далее вернулась вязкая и еще более жесткая игра. Прорвал эту вязкость и жесткость Тео Эрнандес. Да, вновь левый фланг. Он просто прорвался со своей половины поля, бежал, бежал, пока не решил пробить низом в дальний угол. Здесь также протестовали, поскольку началось все с подката на Бога, но как раз в этом эпизоде фола не было.

После этого забить могли обе. Ребич и Сапата в убойных позициях пробили во вратаря. Малиновский, еще до второго гола подавший угловой под неточный удар головой Сапаты, отдал ему с игры на ногу в штрафную, но Дувана остановили. Помешать победе "Милана" уже никто не мог.

Неделю тому "Милан" снял проклятие "Фатальной Вероны". Сегодня победил дома (где играет хуже, чем в гостях) "Аталанту" впервые с 2014-го года. Еще и не пропустил от команды, забившей 11 мячей в предыдущих четырех матчах. Не пропустил в пятом домашнем матче лиги подряд. Леау забивает или ассистирует в пятом матче лиги подряд, замены вновь помогают. Помогают чемпионские характер и сплоченность. До официального звания нужно либо набрать одно очко самому в гостях против "Сассуоло", либо дождаться потери "Интера".

"Аталанта"? Она все еще в борьбе за Еврокубки. В одном очке позади шестого места "Ромы", в равенстве очков с "Фиорентиной". С другой стороны, ясно, что завершит тур на восьмом, нееврокубковом месте. То есть в последнем туре нужно будет не только добывать результат самой против "Эмполи", но и рассчитывать на потери соперников. А добывать придется без Малиновского, перебравшего сегодня желтых карточек. Для него клубный сезон окончен.