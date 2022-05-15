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Милан - Аталанта 2:0. Для Скудетто дьяволам достаточно не проиграть. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Малиновский отыграл в этом поединке 35 минут

Милан - Аталанта 2:0. Для Скудетто дьяволам достаточно не проиграть. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках предпоследнего тура чемпионата Италии "Милан" дома уверенно обыграл "Аталанту" Джан Пьеро Гасперини. Победу команде Стефано Пиоли принесли два гола Леау и Эрнандеса во втором тайме. Благодаря этой победе, "дьяволам" достаточно не проиграть в последнем туре Серии А, чтобы оформить первое свое "Скудетто" с 2011-го года.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский также принял участие в этом, выйдя на замену на 55-й минуте встречи в составе гостей вместо Пашалича.

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 2:0

Голы: Леау 56, Эрнандес 75

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан
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