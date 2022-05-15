Серия А. Интер побеждает и переносит вопрос о Скудетто на последний тур

Серия А. 37-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер" 1:3

Голы: Ликояннис 54 - Дармиан 25, Лаутаро Мартинес 51, 84

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Альтаре (Карбони 79), Белланова, Марин (Базелли 79), Рог (Нандес 56), Грасси, Ликояннис, Дальберт (Перейро 86), Жоао Педро, Паволетти (Кейта Бальде 56)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Д'Амброзио 70), Дармиан (Думфриз 58), Брозович, Барелла (Гальярдини 58), Чалханоглу, Перишич, Джеко (Корреа 70), Лаутаро Мартинес (Санчес 86)

Предупреждения: Дармиан 37, Чалханоглу 87

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Интер" не желает отпускать "Милан". Он явно устал и физически, и эмоционально после победы в дополнительное время финала Кубка над "Ювентусом" в среду. Проблем в той игре хватало, и Симоне Индзаги заявлял, что в 50-ом матче в сезоне не может требовать большего. В частности, оборона. Когда-то железная, сегодня она пропустила в шестом матче подряд. В целом в них - уже девять мячей. Да и вообще преследовать всегда непросто. Особенно, когда чувствуешь, что сам отдал лидерство. Но "нерадзурри" продолжают.

В первом тайме их доминирование не подвергалось сомнению. Его выражали 12:2 по ударам по воротам, 65:35 по владению мячом. Чемпион играл вовсе не блестяще, но делал то, что нужно. Вначале команды обменялись классными ударами по воротам издали, вытащенными вратарями, а, кроме этого и отмененного из-за игры рукой Шкриньяра гола, моментов особо не было. Но затем герой Кубка Перишич навесил слева на голову Дармиану. Лаутаро Мартинеса дважды отлично останавливал Краньо и однажды - стойка.

Второй тайм начался длинным пасом уроженца Кальяри и воспитанника "Кальяри" Бареллы. Лаутаро Мартинес пробил четко. Правда, очень быстро Ликояннис блестяще выстрелил издали, провозгласив о равном втором тайме. "Интер" явно начал подседать физически. Уже скорее пытался держать мяч, чем атаковать. Заснул в обороне, когда Кейта перебросил и вратаря, и ворота. И все же третий гол нашел. Вновь длинный пас, Гальярдини сбросил Лаутаро, а аргентинец забил свой девятый гол в восьми последних матчах.

В десяти последних матчах во всех турнирах "Интер" набрал девять побед и разницу мячей 26:10. Это принесло ему Кубок, а также возможность побороться за Скудетто до последнего тура. Ему нужно побеждать "Сампдорию" и надеяться на поражение "Милана" в гостях от "Сассуоло". "Кальяри" же остается в зоне вылета и потому обязан побеждать в последнем туре "Венецию" и дождаться невыигрыша "Салернитаны" у "Удинезе". Также результат отчетного матча официально опускает "Дженоа" в Серию Б.