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Дженоа без Шевченко вылетает из Серии А. Леванте тащит за собой Алавес в Сегунду
История о двух вылетах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги "Алавес" на виїзді програв "Леванте" - "жаби" першими пропустили, але в другому таймі тричі вразили ворота господарів поля.
Таким чином, "Алавес" маючи 31 очко перед останнім туром чемпіонату Іспанії втратив шанс зберегти прописку в елітному іспанському дивізіоні. Примітно, що минулого туру той же "Леванте" також "оформив" виліт у Сегунду.
Щодо Італії - то "Дженоа" на виїзді програвши розгромно "Наполі" (0:3) втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні. Таким чином "Дженоа" виступатиме у Серії B вперше з сезону 2006/07.
Нагадаємо, з 7 листопада 2021 по 15 січня 2022 року головним тренером "грифоном" був Андрій Шевченко. Після українського наставника "Дженоа" прийняв німецький коуч Олександер Блессін.
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