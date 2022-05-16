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Дженоа без Шевченко вылетает из Серии А. Леванте тащит за собой Алавес в Сегунду

Италия
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История о двух вылетах

Дженоа без Шевченко вылетает из Серии А. Леванте тащит за собой Алавес в Сегунду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги "Алавес" на виїзді програв "Леванте" - "жаби" першими пропустили, але в другому таймі тричі вразили ворота господарів поля.

Таким чином, "Алавес" маючи 31 очко перед останнім туром чемпіонату Іспанії втратив шанс зберегти прописку в елітному іспанському дивізіоні. Примітно, що минулого туру той же "Леванте" також "оформив" виліт у Сегунду.

Щодо Італії - то "Дженоа" на виїзді програвши розгромно "Наполі" (0:3) втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні. Таким чином "Дженоа" виступатиме у Серії B вперше з сезону 2006/07.

Нагадаємо, з 7 листопада 2021 по 15 січня 2022 року головним тренером "грифоном" був Андрій Шевченко. Після українського наставника "Дженоа" прийняв німецький коуч Олександер Блессін.

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В статье: Леванте (Валенсия) Алавес
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