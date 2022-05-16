Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дибала после сезона покинет Ювентус
Об этом игрок написал в социальной сети
Пауло Дибала
Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала после завершения сезона покинет команду. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.
"Трудно найти правильные слова, чтобы попрощаться с вами. Мы вместе провели столько лет, пережили столько эмоций..."
Я думал, что мы будем вместе еще больше лет, но судьба ставит нас на разные пути", - написал Дибала.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года.
В нынешнем сезоне Пауло сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.
Популярное сейчас
- Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области
- Удаление выступило триггером для событийного матча. АПЛ. Эвертон – Брентфорд 2:3
- Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО
- Руслан Малиновский не сыграет в последнем туре Серии А
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО