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Дибала после сезона покинет Ювентус

Италия
(1 голосов)

Об этом игрок написал в социальной сети

Дибала после сезона покинет Ювентус

Пауло Дибала

Новина українською

Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала после завершения сезона покинет команду. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

"Трудно найти правильные слова, чтобы попрощаться с вами. Мы вместе провели столько лет, пережили столько эмоций..."

Я думал, что мы будем вместе еще больше лет, но судьба ставит нас на разные пути", - написал Дибала.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года.

В нынешнем сезоне Пауло сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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