Протащил через все поле. ВИДЕО, как защитник приблизил Милан к золоту эффектным голом

"Милану" осталось сделать один шаг к чемпионству. За тур до финиша красно-черные опережают "Интер" на два очка. В воскресенье команда Пиоли одолела "Аталанту". Первый тайм завершился без голов, а уже после перерыва "Милан" дожал соперника. Сначала отличился Леау, затем невероятный гол провел Тео Эрнандес.

Левый защитник подхватил мяч на линии своей штрафной, прошел через все поле, обыграв нескольких игроков и пробил мимо голкипера. Для Тео это пятый гол в текущем чемпионате, а также на его счету пять результативных передач.

Напомним, что в последнем туре "Милан" встретится с "Сассуоло".