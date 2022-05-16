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Протащил через все поле. ВИДЕО, как защитник приблизил Милан к золоту эффектным голом

Италия
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Тео Эрнандес закрепил преимущество

Протащил через все поле. ВИДЕО, как защитник приблизил Милан к золоту эффектным голом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милану" осталось сделать один шаг к чемпионству. За тур до финиша красно-черные опережают "Интер" на два очка. В воскресенье команда Пиоли одолела "Аталанту". Первый тайм завершился без голов, а уже после перерыва "Милан" дожал соперника. Сначала отличился Леау, затем невероятный гол провел Тео Эрнандес.

Левый защитник подхватил мяч на линии своей штрафной, прошел через все поле, обыграв нескольких игроков и пробил мимо голкипера. Для Тео это пятый гол в текущем чемпионате, а также на его счету пять результативных передач.

Напомним, что в последнем туре "Милан" встретится с "Сассуоло".

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В статье: Милан Тео Эрнандес лучшие голы
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