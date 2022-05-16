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Протащил через все поле. ВИДЕО, как защитник приблизил Милан к золоту эффектным голом
Тео Эрнандес закрепил преимущество
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милану" осталось сделать один шаг к чемпионству. За тур до финиша красно-черные опережают "Интер" на два очка. В воскресенье команда Пиоли одолела "Аталанту". Первый тайм завершился без голов, а уже после перерыва "Милан" дожал соперника. Сначала отличился Леау, затем невероятный гол провел Тео Эрнандес.
Левый защитник подхватил мяч на линии своей штрафной, прошел через все поле, обыграв нескольких игроков и пробил мимо голкипера. Для Тео это пятый гол в текущем чемпионате, а также на его счету пять результативных передач.
Напомним, что в последнем туре "Милан" встретится с "Сассуоло".
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