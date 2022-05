Новая страница в истории клуба: Дибала и Кьеллини попрощались с Ювентусом

Полузащитник Пауло Дибала и защитник Джорджо Кьеллини сыграли свой последний матч за "Ювентус" – домашнюю игру 37 тура Серии А против "Лацио". Оба игрока покинут клуб в качестве свободных агентов.

