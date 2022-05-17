Новая страница в истории клуба: Дибала и Кьеллини попрощались с Ювентусом

Полузащитник Пауло Дибала и защитник Джорджо Кьеллини сыграли свой последний матч за "Ювентус" – домашнюю игру 37 тура Серии А против "Лацио". Оба игрока покинут клуб в качестве свободных агентов.

Paulo Dybala’s crying on the pitch after his final game in Turin as he’s leaving Juventus on a free transfer in the coming weeks ???????? #Juventus



Farewell tonight for Giorgio Chiellini too, Juventus legend out of contract - he’s gonna decide his future soon after Los Angeles FC bid. pic.twitter.com/kOjY8C5X3D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022

Джорджо, капитан "Ювентуса" был заменен под овации на 18 минуте встречи. Он, обнявшись с партнерами, передал капитанскую повязку Пауло Дибале, который также покинет клуб летом.

Полузащитника же заменили на 78 минуте встречи.

Напомним, Пауло Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, а Джорджо Кьеллини с 2005.