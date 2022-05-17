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Новая страница в истории клуба: Дибала и Кьеллини попрощались с Ювентусом

Италия
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24 года в клубе на двоих

Новая страница в истории клуба: Дибала и Кьеллини попрощались с Ювентусом

Фото: twitter.com/chiellini

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Полузащитник Пауло Дибала и защитник Джорджо Кьеллини сыграли свой последний матч за "Ювентус" – домашнюю игру 37 тура Серии А против "Лацио". Оба игрока покинут клуб в качестве свободных агентов.

Джорджо, капитан "Ювентуса" был заменен под овации на 18 минуте встречи. Он, обнявшись с партнерами, передал капитанскую повязку Пауло Дибале, который также покинет клуб летом.

Полузащитника же заменили на 78 минуте встречи.

Напомним, Пауло Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, а Джорджо Кьеллини с 2005.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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