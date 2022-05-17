Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая страница в истории клуба: Дибала и Кьеллини попрощались с Ювентусом
24 года в клубе на двоих
Фото: twitter.com/chiellini
Полузащитник Пауло Дибала и защитник Джорджо Кьеллини сыграли свой последний матч за "Ювентус" – домашнюю игру 37 тура Серии А против "Лацио". Оба игрока покинут клуб в качестве свободных агентов.
Paulo Dybala’s crying on the pitch after his final game in Turin as he’s leaving Juventus on a free transfer in the coming weeks ???????? #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022
Farewell tonight for Giorgio Chiellini too, Juventus legend out of contract - he’s gonna decide his future soon after Los Angeles FC bid. pic.twitter.com/kOjY8C5X3D
Джорджо, капитан "Ювентуса" был заменен под овации на 18 минуте встречи. Он, обнявшись с партнерами, передал капитанскую повязку Пауло Дибале, который также покинет клуб летом.
Полузащитника же заменили на 78 минуте встречи.
Напомним, Пауло Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, а Джорджо Кьеллини с 2005.
Популярное сейчас
- Командир Азова: В целях сохранения жизней гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования
- СМИ: Мудрик дал согласие на переход в немецкий клуб. Названы детали трансфера
- "Даже на улицу выйти не безопасно". Как в Николаеве живёт футбольный клуб, который собирается во Вторую лигу
- Серия А. Милан - Аталанта 2:0. Одно очко до Скудетто
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО