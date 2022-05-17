Под знаком числа 2. Итоги 37-го тура Серии А

Милан - Аталанта 2:0

Кальяри - Интер 1:3

Ювентус - Лацио 2:2

Наполи - Дженоа 3:0

Рома - Венеция 1:1

Сампдория - Фиорентина 4:1

Болонья - Сассуоло 1:3

Эллас Верона - Торино 0:1

Удинезе - Специя 2:3

Эмполи - Салернитана 1:1

В борьбе за Скудетто остались две команды, то есть борьба продолжится в последнем туре. В борьбе за два оставшихся места в Еврокубках остались три команды. "Лацио" уже в Лиге Европы. Две команды в 37-ом туре официально обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон, две официально вылетели. Остались две, которые в последнем туре будут бороться против вылета. Таким образом, в итогах 37-го тура важнейшей цифрой стала цифра "2". Ясно, что в итогах 38-го важнейшей будет единица.

Борьба за Скудетто

C каждым матчем уверенность "Милана" возрастает. Он победил с разницей в два мяча дважды подряд после лишь всего одной такой победы в 14-ти матчах. Причем побеждал специфические команды, против которых нельзя расслабляться - "Верону" и "Аталанту". Его стратегия ясна - связывать соперника в первом тайме и добивать во втором. А главное - сохранять спокойствие и собранность. Именно об этих двух качествах Стефано Пиоли говорит постоянно. Они и приносят 15 матчей подряд без побед и первое место.

После "Аталанты" он говорил о перекрытии обороны как о первой цели, а затем - о поиске свободного пространства. Первое удалось идеально, в итоге удалось и второе. Леау принял длинный пас, убежал и забил. Результативное действие Рафаэля в пятом матче подряд. Тео Эрнандес прорвался со своей половины поля, пройдя с мячом расстояние в 95 метров. Этот гол уже сравнили с Диего Марадоной и Лионелем Месси. А Мик Маньян выдал уже 16-й "сухой" матч в сезоне и пятый домашний подряд.

Первая домашняя победа над "Аталантой" с 2014-го года - очень своевременный и важный знак. Возможно, она закрывает цикл возрождения "Милана", начавшийся со дна 0:5 от бергамцев в декабре 2019-го года. Во всяком случае, Пиоли заявляет, что нынешний "Милан" родился из того поражения. Так что эта победа особо важна.

Что насчёт самой "Аталанты"? В последние дни перед матчем она нашла новую мотивацию. Новые совладельцы требуют бороться за место в Еврокубках. Похоже, от этого зависит даже судьба Джан Пьеро Гасперини. "Богиня" может заявить, что сковала соперника, особенно в первом тайме, что жёстко боролась. Но, если ничего не создала в атаке после 11-ти забитых в четырех предыдущих матчах, если осталась с двумя победами в последних восьми и пропущенными во всех - значит, провалилась.

Заявляет она и насчёт судейства. Считая, что оба гола были забиты после отборов мяча с фолами. Гасперини, постоянно критикующий арбитров, просто сбежал с пресс-конференции после соответствующего вопроса. СМИ также оценили судейство Даниэле Орсато и ВАР низко. В первом эпизоде, возможно, и вправду стоило остановить игру. Но явного фола там не было. Да и оба эпизода произошли на половине поля "Милана", задолго до голов. И уменьшать справедливость его победы не должны.

"Интер" также действует спокойно, собранно и нацеленно. При этом много забивая. 26 голов в последних десяти матчах во всех турнирах. Весьма непросто психологически преследовать лидера. Особенно, когда чувствуешь, что упустил первое место по своей вине. Симоне Индзаги признал, что после такой победы "Милана" выходить на поле было сложно. Сложно было выходить и после 120-ти минут в Кубке и эмоций после победы в нем. Ещё и на выезде против команды, борющейся за выживание.

Впрочем, и "нерадзурри" отыграли хладнокровно, уверенно, также прежде всего обезопасили оборону, затем нашли свои голы. Во втором тайме они ожидаемо подсели физически и потому пропустили в шестом матче лиги подряд. Но и тогда действовали по плану, не паниковали. А в концовке забили третий. Их также тянут двое. Герой Кубка Иван Перишич ассистировал другому латералю Дармиану. А Лаутаро Мартинес сделал дубль в контратаках и вышел уже на девять голов в восьми последних матчах.

Судьба Скудетто решится лишь в последнем туре.

Борьба за Еврокубки

"Рома" знала, что "Аталанту" и "Лацио" ожидают сложности. Но сама думала о финале Лиги Конференций. Думает только о нем ещё с выхода в полуфинал. Это отображается и на лиге. Уже пять матчей без побед, потеря пятого места. Даже после ничьей дома с уже вылетевшей "Венецией" Жозе Моуриньо больше говорил о Лиге Конференций (заявив, что победа в ней для "Ромы" важнее, чем Скудетто "Милана" или "Интера"), благодарил болельщиков за сезон. Ведь это был последний домашний матч в сезоне. Не о лиге.

После поражения в прямой битве от "Фиорентины" Моуриньо оправдывался усталостью и судейством, после этой ничьей говорил об усталости и реализации. Когда из игры в численном большинстве более часа, 46:4 по ударам по воротам и 16:2 по ударам в створ выходит счет 1:1, остаётся говорить лишь о реализации. И изумляться.

"Фиорентина" также все знала. Знала она ещё, что её соперник "Сампдория" спаслась от вылета за день до матча, в последнее время играет плохо и только и ждёт математического спасения. Последнее знание и подвело "фиалок". Хотя скорее их подводит форма и уровень игры. Четыре поражения в пяти последних матчах, в двух из них - с четырьмя пропущенными - это развал. Пропущенные со стандартного положения и контратаки, отчаянные замены со сменой схемы, еще два пропущенных...

Винченцо Итальяно заявил после матча, что его команда заслуживает выйти в Еврокубки. Он может быть прав лишь поскольку соперники выглядят не лучше. Более примечательно его признание, что команде не хватило мотивации, и такое не должно происходить. Она выключена в концовке сезона.

"Лацио" также все знал. Знал, что победа обеспечивала ему пятое место, а ничья - шестое, то есть Лигу Европы. Знал, что "Ювентус" также свободен от мыслей о нынешнем сезоне, своём худшем за 11 лет, первом за 11 лет без трофеев, и потому может сыграть раскрепощенно. Хотя и знал, что туринцы устали после 120-ти минут в Кубке в среду, что будут думать о проводах Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы. Римляне также начали свой матч плохо, с 0:2. Но они как раз сумели вернуться.

К ним по игре, учитывая 63:37 по владению мячом, 16:4 по ударам по воротам и отсутствие Чиро Иммобиле из-за травмы, не может быть много претензий. Разве что по организации обороны, пропускавшей с первого же момента, и по характеру. Последний пункт особо важен, учитывая, что намечалось уже шестое поражение подряд от команд из Топ-5. Но характер они в итоге проявили, сравняв счёт на 96-ой минуте, еще и в контратаке.

После провала в Римском дерби "лациале" собрались, не проиграли в семи матчах подряд (в трех из них добывая результат в самой концовке) и заслуженно завоевали место во втором Еврокубке.

Пару слов о "Ювентусе". В первом тайме он выглядел "Юве" первой каденции Массимилиано Аллегри. Чётко в обороне, мало, но цинично и эффективно в атаке и 2:0. А вот во втором уже выглядел командой второй каденции Макса, нынешней. Так он упустил много побед в нынешнем сезоне, что сам Макс после матча признал.

Борьба против вылета

37-й тур прояснил судьбу команд, боровшихся против вылета. Всех, кроме двух. "Специя" и "Сампдория" ожидаемо остались. Первые наконец-то проснулись и сделали все сами. Вторых, лишь мечтавших, чтобы этот кошмарный сезон закончился, выручили другие. Хотя и они сами отпраздновали с 4:1. "Венецию" также "выручили", избавив от сложных математических подсчётов. В последних двух турах она отчаянно боролась и набрала четыре очка, но не компенсировала десять поражений подряд до того.

"Дженоа" свою судьбу также привезла себе сама. Смена владельца по ходу сезона всегда опасна. Новые наломали дров. Как наломали их и три тренера за сезон. Последний, Александер Блессин, как раз меньше всех. Но и он дотренировал команду до смазанного пенальти в дерби на 95-ой минуте и полного провала в Неаполе. В этом туре "грифоны" даже не боролись. Хотя в случае победы сравнялись бы по очкам с 17-ым местом.

В борьбе остаются "Салернитана" и "Кальяри". Обе в этом туре играли в поддавки друг с другом. Первая в великолепном матче с 44-мя ударами по воротам на двоих сделала героем вратаря "Эмполи" Викарио. Кстати, арендованного у "Кальяри". Гульельмо отбил пенальти на 83-ей минуте, а в целом по индексу XG должен был пропустить не один гол, а 4.1. Ни у одного вратаря в сезоне в лиге в отдельном матче не наблюдалось такой положительной разницы. То есть он спас больше всех.

Сардов сильно ругать как раз не хочется. Все-таки они играли против очень серьезного и сверхмотивированного соперника. Но все же следует отметить, что проиграли ему ещё в самом начале второго тайма.

Среди других событий следует отметить прощания со знаковыми игроками. Лоренцо Инсинье играл свой последний домашний матч за клуб, к которому принадлежал 14 лет. Его проводили как героя. Баннерами, тремя подарками от клуба, видео на табло стадиона с его голами. Словами главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти о том, что по значимости и важности для итальянского футбола сродни Роберто Баджо, Франческо Тотти и другим. Сам он в сопровождении своих детей зачитал трогательное письмо.

Кьеллини в последнем домашнем матче за клуб, которому отдал 17 лет карьеры, получил огромную трибуну с составленными его именем и номером, овацию во время замены, круг почёта во время матча с автографами, церемонию после матча со своими детьми, в которой участвовали также другие мушкетёры Бонуччи и Барцальи. С видео о нем на табло. А вот о Дибале даже несколько забыли, кроме замены с овацией и автографов. Но не забыли партнёры по команде, душившие в объятиях. В итоге он не сдержал слез.

Окончание любого сезона приносит трогательные прощания. Нередко приносит прощание с эпохой.

Украинский след

Руслан Малиновский появился на поле в матче в Милане на 55-ой минуте. Сразу же после первого гола соперника отдал пас в центр штрафной, Сапата развернулся и пробил. Выше. Затем отдал еще один. Тогда пробить не дали. Подавал угловые, один из них Сапата замкнул головой чуть неточно. Часто был на мяче, пытался прорываться на дриблинге. Однако восемь раз потерял его, выиграл лишь две из семи дуэлей. В концовке матча потерял желание, как и вся команда.

Получил желтую карточку, из-за которой его клубный сезон завершился.

Оценки от прессы - 5 (Gazzetta Dello Sport), 5.5 и 6. С рефреном "пытался, но не смог ничего изменить".

Виктор Коваленко появился на поле на 84-ой минуте. Заработал пенальти, когда в единоборстве его толкнули слишком рьяно. Гола с 11-метрового не получилось, но победу "Специя" все равно удержала.

Владислав Супряга не тренировался несколько дней из-за повреждения и потому не попал в заявку "Сампдории".

Лучший игрок тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Дублем удержал в борьбе за Скудетто

Прорыв тура - Тео Эрнандес ("Милан"). На 95 метров

Разочарования тура - "Фиорентина" и "Дженоа". Разгромы вместо большого шага вперед

Лучшие вратари тура - Ники Мяянпяя ("Венеция") и Гульельмо Викарио ("Эмполи"). Заколдовали ворота

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Все по плану

Фото - ANSA