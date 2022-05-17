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Де Лигт подпишет с Ювентусом новый контракт
Защитник останется в клубе еще на четыре года
Де Лигт
"Ювентус" договорился с Маттейсом де Лигтом о продлении контракта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2026 года. Напомним, что нынешний контракт защитника должен был истекать летом 2024 года.
Де Лигт присоединился к туринскому клубу в 2019 году и за это время успел сыграть 116 матчей во всех турнирах. В активе Маттейса восемь забитых мячей
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Источник:Sky Sport Italia
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