Де Лигт подпишет с Ювентусом новый контракт

"Ювентус" договорился с Маттейсом де Лигтом о продлении контракта. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, новое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2026 года. Напомним, что нынешний контракт защитника должен был истекать летом 2024 года.

Де Лигт присоединился к туринскому клубу в 2019 году и за это время успел сыграть 116 матчей во всех турнирах. В активе Маттейса восемь забитых мячей