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В Болонье рассматривают кандидатуру де Дзерби на пост тренера

Италия
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Работа Синиши Михайловича в клубе оставляет вопросы

В Болонье рассматривают кандидатуру де Дзерби на пост тренера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Владелец "Болоньи" Джузеппе Сапуто расмматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды коуча "Шахтёра" Роберто де Дзерби. По информации Il Resto del Carlino, сегодня предприниматель должен прибыть в Италию, чтобы провести переговоры с менеджерами клуба.

Одним из главных вопросов будет дальнейшие перспективы развития "Болоньи". У Сапуто есть вопросы по работе Синиши Михайловича, которого ранее не уволили из-за рака. Однако на данный момент команда в десяти последних матчах одержала только две победы и занимает тринадцатую строчку в чемпионате, что стало для владельца клуба ещё одним сигналом для расставания.

Среди кандидатов на пост наставника насывается коуч "Шахтёра" Роберто де Дзерби. Напомним, что ранее итальянский наставник сообщал, что у него есть разрешение от донецкого клуба на поиск нового места работы. В итальянских медиа неоднократно появлялась информация, что 42-летний наставник точно вернётся в Италию.

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В статье: Болонья Шахтер (Донецк) Синиша Михайлович Роберто Де Дзерби
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