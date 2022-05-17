В Болонье рассматривают кандидатуру де Дзерби на пост тренера

Владелец "Болоньи" Джузеппе Сапуто расмматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды коуча "Шахтёра" Роберто де Дзерби. По информации Il Resto del Carlino, сегодня предприниматель должен прибыть в Италию, чтобы провести переговоры с менеджерами клуба.

Одним из главных вопросов будет дальнейшие перспективы развития "Болоньи". У Сапуто есть вопросы по работе Синиши Михайловича, которого ранее не уволили из-за рака . Однако на данный момент команда в десяти последних матчах одержала только две победы и занимает тринадцатую строчку в чемпионате, что стало для владельца клуба ещё одним сигналом для расставания.