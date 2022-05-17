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В Болонье рассматривают кандидатуру де Дзерби на пост тренера
Работа Синиши Михайловича в клубе оставляет вопросы
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Владелец "Болоньи" Джузеппе Сапуто расмматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды коуча "Шахтёра" Роберто де Дзерби. По информации Il Resto del Carlino, сегодня предприниматель должен прибыть в Италию, чтобы провести переговоры с менеджерами клуба.
Одним из главных вопросов будет дальнейшие перспективы развития "Болоньи". У Сапуто есть вопросы по работе Синиши Михайловича, которого ранее не уволили из-за
Среди кандидатов на пост наставника насывается коуч "Шахтёра" Роберто де Дзерби. Напомним, что ранее итальянский наставник сообщал, что у него
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