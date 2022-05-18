Манчестер Юнайтед и Арсенал интересуются нападающим Наполи

В "Наполи" уверены, что сумеют удержать в клубе нападающего Виктора Осимхена, сообщает Football Italia. "Юнайтед" и "Арсенал" отпугивает запрашиваемая руководством цена.

Сообщается, что владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис просит за 23-летнего нигерийца минимум 100 миллионов евро.

Итальянцы считают, что находятся в более выгодной позиции. Так как даже, если англичане и заплатят запрашиваемую цену, "Наполи" сможет эффективно вложить эти средства в перестройку и усиление состава.

В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 31 матч, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего "Лилля" в 60 миллионов евро.