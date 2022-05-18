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Манчестер Юнайтед и Арсенал интересуются нападающим Наполи

Италия
(1 голосов)

После Инсинье нужно удерживать

Манчестер Юнайтед и Арсенал интересуются нападающим Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

В "Наполи" уверены, что сумеют удержать в клубе нападающего Виктора Осимхена, сообщает Football Italia. "Юнайтед" и "Арсенал" отпугивает запрашиваемая руководством цена.

Сообщается, что владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис просит за 23-летнего нигерийца минимум 100 миллионов евро.

Итальянцы считают, что находятся в более выгодной позиции. Так как даже, если англичане и заплатят запрашиваемую цену, "Наполи" сможет эффективно вложить эти средства в перестройку и усиление состава.

В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 31 матч, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего нападающего "Лилля" в 60 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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