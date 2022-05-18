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Полузащитник Шахтера в шаге от перехода в Лацио. Известный инсайдер назвал детали сделки
Не первый легионер "горняков", которые может покинуть клуб
Фото: Александр Приходько
Вероятный переход Маркоса Антонио в "Лацио" подтверждает известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио.
По его данным, римляне в скором времени должны закрыть сделку с "Шахтером". Донецкий клуб получит за бразильца восемь миллионов евро. Еще два миллиона будут прописаны в качестве бонусов.
Primo colpo @OfficialSSLazio in arrivo: molto vicino #MarcosAntonio dello @FCShakhtar, 8 milioni più 2 di bonus. I dettagli su @SkySport 24 (e grazie al lavoro di @petruccimatt) #calciomercato— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 18, 2022
Детали личного контракт остаются неизвестными. В "Лацио" Маркос заменит Лукаса Лейву, у которого истекает контракт с "орлами".
Антонио перешел в состав "Шахтера" зимой 2019-го за три с половиной миллиона. За "горняков" успел отыграть 101 матч, забив девять голов.
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