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Полузащитник Шахтера в шаге от перехода в Лацио. Известный инсайдер назвал детали сделки

Италия
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Не первый легионер "горняков", которые может покинуть клуб

Полузащитник Шахтера в шаге от перехода в Лацио. Известный инсайдер назвал детали сделки

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Вероятный переход Маркоса Антонио в "Лацио" подтверждает известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио.

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По его данным, римляне в скором времени должны закрыть сделку с "Шахтером". Донецкий клуб получит за бразильца восемь миллионов евро. Еще два миллиона будут прописаны в качестве бонусов.

Детали личного контракт остаются неизвестными. В "Лацио" Маркос заменит Лукаса Лейву, у которого истекает контракт с "орлами".

Антонио перешел в состав "Шахтера" зимой 2019-го за три с половиной миллиона. За "горняков" успел отыграть 101 матч, забив девять голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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