Ювентус готов потратить на полноценный контракт Мораты 15 миллионов евро

Туринский "Ювентус" рассчитывает выкупить контракт Альваро Мораты у "Атлетико", но на определенных условиях. Опция выкупа в контракте Мораты составляет 35 млн. евро. Однако, эта сумма не устраивает руководство "Ювентуса".

Итальянский клуб подготовил для "Атлетико" предложение в 15 млн. евро и 5 млн. бонусами за соблюдение определенных условий.

В нынешнем сезоне Серии А Мората сыграл 35 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.