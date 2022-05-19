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Ювентус готов потратить на полноценный контракт Мораты 15 миллионов евро
Туринский клуб также может заплатить бонусы
Альваро Мората
Туринский "Ювентус" рассчитывает выкупить контракт Альваро Мораты у "Атлетико", но на определенных условиях. Опция выкупа в контракте Мораты составляет 35 млн. евро. Однако, эта сумма не устраивает руководство "Ювентуса".
Итальянский клуб подготовил для "Атлетико" предложение в 15 млн. евро и 5 млн. бонусами за соблюдение определенных условий.
В нынешнем сезоне Серии А Мората сыграл 35 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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Источник:Corriere dello Sport
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