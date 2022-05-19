СМИ: Лацио закрыл сделку по переходу полузащитника Шахтера

"Лацио" окончательно закрыл сделку по переходу Маркоса Антонио. О продвинутых переговорах мы сообщали еще в среду.

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По данным Николо Скиры, "орлы" заплатят восемь миллионов, при этом еще два "Шахтер" могут получить в виде бонусов. Известен контракт самого Антонио с "Лацио" - до лета 2027-го года.

Отметим, что летом "Шахтер" точно покинет бразилец Фернандо. Также близки к трансферу Манор Соломон и Михаил Мудрик.