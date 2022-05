СМИ: Лацио закрыл сделку по переходу полузащитника Шахтера

"Лацио" окончательно закрыл сделку по переходу Маркоса Антонио. О продвинутых переговорах мы сообщали еще в среду.

По данным Николо Скиры, "орлы" заплатят восемь миллионов, при этом еще два "Шахтер" могут получить в виде бонусов. Известен контракт самого Антонио с "Лацио" - до лета 2027-го года.

???? Done Deal! #MarcosAntonio to #Lazio from #Shakhtar for €8M + 2M as bonuses. Contract until 2027 (€2M/year). #transfers