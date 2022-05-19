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СМИ: Лацио закрыл сделку по переходу полузащитника Шахтера
Ждем официального подтверждения
Фото: ФК Шахтер
"Лацио" окончательно закрыл сделку по переходу Маркоса Антонио. О продвинутых переговорах мы сообщали еще в среду.
По данным Николо Скиры, "орлы" заплатят восемь миллионов, при этом еще два "Шахтер" могут получить в виде бонусов. Известен контракт самого Антонио с "Лацио" - до лета 2027-го года.
???? Done Deal! #MarcosAntonio to #Lazio from #Shakhtar for €8M + 2M as bonuses. Contract until 2027 (€2M/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 19, 2022
Отметим, что летом "Шахтер" точно покинет бразилец Фернандо. Также близки к трансферу Манор Соломон и Михаил Мудрик.
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