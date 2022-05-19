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Новый Пирло тащит к Скудетто. Хавбек Милана - лучший в Серии А по итогам мая
Классный месяц от 22-летнего полузащитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что впереди остался еще целый тур, Серии А уже начала подбивать итоги мая. Был назван лучший футболист месяца.
Награду забрал хавбек "Милана" Сандро Тонали. В последнем весеннем месяце итальянец отыграл три матча с первых минут, в которых отличился дважды. Благодаря ему на зубах удалось одолеть "Верону".
SANDROOOOOO ????— AC Milan (@acmilan) May 19, 2022
Our no. 8️⃣ is May’s @EASPORTSFIFA #POTM ????
@EA_FIFA_Italia @SerieA #FIFA22 pic.twitter.com/WU7lzBkWhF
Тонали уже второй год играет за "россонери". В нынешней кампании он провел 44 матча, в которых совершил восемь результативных действий (5+3).
Напомним, что "Милан" на пути к своему первому Скудетто за более чем десять лет. В последнем туре им нужно не проиграть "Сассуоло".
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