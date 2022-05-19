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Новый Пирло тащит к Скудетто. Хавбек Милана - лучший в Серии А по итогам мая

Италия
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Классный месяц от 22-летнего полузащитника

Новый Пирло тащит к Скудетто. Хавбек Милана - лучший в Серии А по итогам мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Несмотря на то, что впереди остался еще целый тур, Серии А уже начала подбивать итоги мая. Был назван лучший футболист месяца.

Награду забрал хавбек "Милана" Сандро Тонали. В последнем весеннем месяце итальянец отыграл три матча с первых минут, в которых отличился дважды. Благодаря ему на зубах удалось одолеть "Верону".

Тонали уже второй год играет за "россонери". В нынешней кампании он провел 44 матча, в которых совершил восемь результативных действий (5+3).

Напомним, что "Милан" на пути к своему первому Скудетто за более чем десять лет. В последнем туре им нужно не проиграть "Сассуоло".

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В статье: Милан Сандро Тонали
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