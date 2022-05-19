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Пиоли – тренер месяца в Серии А
За тур до конца чемпионата "Милан" опережает "Интер" на 2 очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли был признан лучшим тренером Серии А в мае, сообщает сайт чемпионата. "Россонери" выиграли все три матча с общим счётом 6:1.
"Милан" нанес поражения "Аталанте" (2:0), "Вероне" (3:1) и "Фиорентине" (1:0).
В погоне за Скудетто Пиоли предстоит в гостях обыграть "Сассуоло" 22 мая. Ничья не устроит "Милан", так как "Интер" обходит соперника по разнице мячей.
"Нерадзурри", в свою очередь, нужна только победа, чтобы догнать "Милан".
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