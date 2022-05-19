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Пиоли – тренер месяца в Серии А

Италия
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За тур до конца чемпионата "Милан" опережает "Интер" на 2 очка

Пиоли – тренер месяца в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли был признан лучшим тренером Серии А в мае, сообщает сайт чемпионата. "Россонери" выиграли все три матча с общим счётом 6:1.

"Милан" нанес поражения "Аталанте" (2:0), "Вероне" (3:1) и "Фиорентине" (1:0).

В погоне за Скудетто Пиоли предстоит в гостях обыграть "Сассуоло" 22 мая. Ничья не устроит "Милан", так как "Интер" обходит соперника по разнице мячей.

"Нерадзурри", в свою очередь, нужна только победа, чтобы догнать "Милан".

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В статье: Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан Сассуоло
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Источник:
legaseriea.it

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