Пиоли – тренер месяца в Серии А

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли был признан лучшим тренером Серии А в мае, сообщает сайт чемпионата. "Россонери" выиграли все три матча с общим счётом 6:1.

"Милан" нанес поражения "Аталанте" (2:0), "Вероне" (3:1) и "Фиорентине" (1:0).

В погоне за Скудетто Пиоли предстоит в гостях обыграть "Сассуоло" 22 мая. Ничья не устроит "Милан", так как "Интер" обходит соперника по разнице мячей.

"Нерадзурри", в свою очередь, нужна только победа, чтобы догнать "Милан".