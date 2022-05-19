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Погба склоняется к переходу в Ювентус
Пора возвращать "синьоре" былое величие
Фото: twitter.com/paulpogba
В "Ювентусе" чувствуют, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба склоняется к трансферу в туринском направлении, сообщает Фабрицио Романо. Более финансово выгодное предложение "ПСЖ" вряд ли поможет французам.
Сообщается, что руководство "Ювентуса" планирует в очередной раз встретится с агентами Поля в ближайшие дни. В клубе уверены в возвращении француза, несмотря на более выгодное предложение "ПСЖ".
Juventus are planning for new direct contacts with Paul Pogba’s agents in the coming days. They feel he’s tempted by Juventus comeback even if their proposal is lower than Paris Saint-Germain. ???????? #Pogba— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2022
Pogba’s taking his time to decide while his agent is negotiating with clubs.
Погба воспользуется временем, пока его представители будут решать вопросы с клубами, чтобы принять взвешенное решение.
Его контракт с клубом истекает этим летом. Переход состоится на правах свободного агента.
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