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Погба склоняется к переходу в Ювентус

Италия
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Пора возвращать "синьоре" былое величие

Погба склоняется к переходу в Ювентус

Фото: twitter.com/paulpogba

Новина українською

В "Ювентусе" чувствуют, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба склоняется к трансферу в туринском направлении, сообщает Фабрицио Романо. Более финансово выгодное предложение "ПСЖ" вряд ли поможет французам.

Сообщается, что руководство "Ювентуса" планирует в очередной раз встретится с агентами Поля в ближайшие дни. В клубе уверены в возвращении француза, несмотря на более выгодное предложение "ПСЖ".

Погба воспользуется временем, пока его представители будут решать вопросы с клубами, чтобы принять взвешенное решение.

Его контракт с клубом истекает этим летом. Переход состоится на правах свободного агента.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед ПСЖ
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