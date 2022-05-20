Поддавки за Еврокубки. Рома, Фиорентина и Аталанта без настроения в лиге

В сезоне 2021/22 до последнего тура Серии А идёт борьба не только за Скудетто и против вылета, но и за попадание в Еврокубки. "Лацио" обеспечил себе место в Лиге Европы в предпоследнем. Остаётся ещё одно место в том же турнире и одно в Лиге Конференций. За эти два борются три команды. У "Ромы" 60 очков и преимущество по дополнительным показателям над "Фиорентиной" и "Аталантой". У двух последних по 59, и преимущество между ними у "фиалок".

"Рома" поедет в Турин к "Торино", который точно закончит сезон в диапазоне 9-11 мест. Соперник "Аталанты" "Эмполи" (матч в Бергамо) точно закончит в диапазоне 14-16. А "Фиорентина" примет дома "Ювентус", который точно будет четвёртым. То есть соперникам играть не за что. Тем не менее, сюрпризы возможны.

"Рома"

По настроению "Рома" опережает своих соперников на световые годы. В желто-красной части Рима в эйфории. Это было отлично видно в последнем домашнем матче в сезоне - в 37-ом туре против "Венеции" на заполненном "Олимпико". Роберто Де Дзерби, бывший там, рассказал о невероятной атмосфере. Указав, что она была создана благодаря Жозе Моуриньо. Последний уже приобрёл статус кумира. "Кумир", "мэр Рима", "Год Жозе в городе", - такие заголовки Corriere Dello Sport.

Вот только к Серии А все это не имеет никакого отношения. Уже почти месяц мир "Ромы" ждёт победы в Лиге Конференций, считая её отправной точкой нового блестящего проекта, возрождения команды и клуба. Моуриньо заявил, что победа в ней для "Ромы" важнее, чем Скудетто для "Милана" и "Интера". Даже вчера и позавчера все многочисленные интервью и вопросы тренерам и игрокам были об этом. О лиге все забыли. Там же "джаллоросси" не побеждали пять туров подряд, забив в них три мяча.

Ничья в Неаполе, вытащенная на 91-ой минуте, как раз в плюс. Гостевое поражение от "Интера", борющегося за Скудетто, приемлемо. Но затем дома не удалось забить середняку "Болонье", в ключевом матче римляне пропустили два ранних гола от "Фиорентины" и даже не боролись, дома от уже вылетевшей "Венеции" пропустили на 50-ой секунде, затем нанесли 46 ударов по воротам (20 в створ), играли час 11-ю против десяти, но лишь сравняли счёт.

Моуриньо обвинял то арбитров, то реализацию и всегда - усталость. Хотя между "Наполи" и "Интером" и между "Фиорентиной" и "Венецией" команда посреди недели не играла. Не играла и между "Венецией" и "Торино". Да и в итоге он признал, что лигу принесли в жертву Лиге Конференций.

Сейчас Джанлука Манчини призвал не думать о "Фейеноорде" перед "Торино", указал, что команда отдыхала неделю и усталость не должна стать оправданием, а неудачи в лиге - её вина. Леонардо Спинаццола заявил, что для подготовки к финалу ЛК фундаментально важно сыграть в Турине на полную мощь. Тэмми Абрахам говорит о двух финалах, а не одном. Но услышат ли их?

Не в пользу "Ромы" также кадровая ситуация. Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян выбыли. Как и против "Венеции", могут также поберечь латералей Карсдорпа и Залевски. Выпустив Спинаццолу, после травмы на Евро-2020 сыгравшего свой первый матч в стартовом составе против той же "Венеции". Могут отправить отдыхать и капитана Лоренцо Пеллегрини, и не совсем здорового Николо Дзаньоло. То есть, почти единственной ударной силой может остаться Тэмми Абрахам, не забивавший в семи последних турах лиги.

Соперник также непрост. Команда Ивана Юрича всегда играет интенсивно, жёстко, высоко прессингует, разбивает игру на единоборства. В последних пяти турах набрала десять очков. В последних восьми проиграла лишь однажды. В предыдущем домашнем матче она проиграла "Наполи" лишь со счетом 0:1, в других матчах второго круга разгромила "Фиорентину" со счетом 4:0 и сыграла вничью с "Ювентусом" (1:1), "Интером" (1:1), "Миланом" (0:0), "Лацио" (1:1) и "Аталантой" (4:4). Причем играла лучше всех этих.

В первом круге в гостях она проиграла "Роме" лишь со счетом 0:1. А в последних восьми матчах против неё в Турине проиграла лишь трижды. В последнем, год назад, победила со счетом 3:1. Тогда "Рома" также бросила все силы на Еврокубок и также забыла o лиге.

"Фиорентина"

После 3:2 в Неаполе и выбивания "Наполи" из борьбы за Скудетто "Фиорентина" чувствовала себя способной на все. Однако затем проиграла полуфинал Кубка Италии "Ювентусу" и четыре из пяти матчей лиги. В том числе 0:4 и 1:4 от "Удинезе" и "Сампдории", которым совершенно не было за что бороться. Не боролась же сама "Фиорентина", выглядя совершенно выключенной и разобранной и пропуская раз за разом со "стандартов" и контратак.

Такие поражения вызвали бурю в соцсетях. Винченцо Итальяно пришлось называть высказывания отвратительными и призывать настоящих болельщиков поддержать команду в трудные времена. Более взвешенные фаны напоминают, что в предыдущие годы команда боролась против вылета, а ее будущее казалось беспросветным. Также философски рассуждая о природе традиционного мазохистского стиля боления за "Фиорентину".

Победа над "Ромой" получилась бесспорной, с двумя ранними голами и без проблем далее. Выезд к "Милану" (0:1 из-за гола на 82-ой минуте) Итальяно также воспринял положительно, как ответ на "Удинезе". Но от "Салернитаны" из зоны вылета пропустили в ключевые моменты - в дебюте и концовке. А после "Ромы" пропустили в дебюте от "Сампдории" и исчезли. Будто ждали, что "Дория", обеспечившая место в Серии А за день до матча, просто не будет играть.

Итальяно считает, что его команда заслуживает выйти в Еврокубки. Горд минимальным отставанием от "Ромы" и Моуриньо. При этом отметил, что команде не хватает мотивации. Последнее заявление вызывает серьезное беспокойство.

Её ожидает "Ювентус". Тот самый, которому проиграла оба кубковых полуфинала (0:1 и 0:2), владея мячом и атакуя, но привозя голы. Дома после 22:6 по ударам по воротам привезла автогол правого защитника Венути в контратаке на 89-ой минуте, за который болельщики сожрали его. Сейчас это важно, поскольку его коллега Одриосола не совсем здоров. Как и опорник Торрейра. Другие опорники Кастровилли и Мале не в заявке. А форварды Кабрал и Пьонтек и близко не заменили Душана Влаховича.

"Фиалки" способны победить. "Юве" не за что играть. Он думает о лете, о трансферах. Он в плохом настроении из-за неудачного сезона. Матч во Флоренции, где на злейшего врага соберётся полный стадион. Где не пропускали и побеждали в четырех из последних пяти матчей. Итальяно заявляет, что атмосфера на "Артемио Франки" всегда помогает в Топ-матчах. Точно повысит и против "Юве", у которого хочется взять реванш за все обиды. Особенно за три привезенных поражения без забитых мячей в этом сезоне.

Вот только получится ли?

"Аталанта"

В "Аталанте" точно нет места эйфории. Хотя Джан Пьеро Гасперини заявляет, что доволен сезоном и что команда не заслужила такое низкое место в Серии А. Второй круг, в котором она обычно как раз разрывает всех, провален - лишь 12-ое место. Впервые за шесть лет с Гасперини проиграны три матча подряд. Впервые при нем проигран матч "Милану" на "Сан Сиро". В котором атака выглядела совершенно беспомощной. Все эксперты в один голос говорят, что команда устала. И физически, и морально.

До этого, правда, состоялись четыре матча без поражений и даже с 11-ю забитыми. Но ведь играли против трех аутсайдеров (одного из которых даже не переиграли) и "Торино", против которого еле-еле удалось вернуться с 2:4 на 4:4 в концовке. Победу над "Специей" и ничью с "Салернитаной" также добыли в последних стадиях матчей.

Даже неясно, о чем в клубе сейчас думают. Ранее казалось, что лига его вовсе не интересует, а все мысли о летней кадровой революции. Она уже началась с приходом нового технического директора и уходом спортивного. Но затем появились сообщения, что будущее Гасперини напрямую зависит от попадания в Еврокубки. Так, похоже, считают новые американские совладельцы. Он сам заявил, что хочет остаться, но заметил, что ситуация в клубе изменилась и не очень ясна.

Против "Эмполи" точно не сыграют Луис Муриэль и Руслан Малиновский. Последний перед "Миланом" ассистировал в двух матчах подряд, первый забил четыре мяча в четырех. Учитывая серьёзные проблемы Дувана Сапаты после травмы, в атаке могут быть проблемы. А в обороне они есть всегда. Опасно против "Эмполи", известного мобильностью, высоким прессингом и быстрыми контратаками и играющего лучше в гостях, чем дома. При том, что сама "Аталанта" дома выиграла лишь один из последних десяти матчей.

"Эмполи" выиграл лишь один из 20-ти на всех полях. Зато у "Наполи", окончательно лишив его шансов на Скудетто. Две недели тому вначале забил "Интеру" в Милане дважды и лишь затем пропустил четыре. Забил дважды также "Ювентусу" и "Роме", "Интеру" в Кубке, трижды - "Лацио". "Милану" и "Фиорентине" проиграл в гостях лишь со счетом 0:1. Побеждал "Наполи" в гостях. А из трех последних очных матчей против "Аталанты" проиграл лишь один. Хотя и со счетом 1:4 в октябре.

В целом все три претендента на Еврокубки играют будто в поддавки, в плохой форме и без настроения в лиге. Потому в последнем туре нас могут ожидать немало сюрпризов, немало драм и изменений в турнирной таблице.

Фото - ANSA