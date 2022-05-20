Капитан Интера остается в клубе

"Интер" согласовал новый контракт с Самиром Хандановичем. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение с 37-летним словенским голкипером будет рассчитано до лета 2023 с опцией продления еще на год.

Сообщается, что заработная плата капитана миланского клуба сократится на 30%. В настоящее время Ханданович зарабатывает 3,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Серии А Самир отыграл 36 матчей.