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Капитан Интера остается в клубе
Словенский вратарь согласился на уменьшение зарплаты
Самир Ханданович
"Интер" согласовал новый контракт с Самиром Хандановичем. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Новое соглашение с 37-летним словенским голкипером будет рассчитано до лета 2023 с опцией продления еще на год.
Сообщается, что заработная плата капитана миланского клуба сократится на 30%. В настоящее время Ханданович зарабатывает 3,2 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне Серии А Самир отыграл 36 матчей.
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Источник:Николо Скира
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