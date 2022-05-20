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Иммобиле лучший нападающий, а Брозович и Маньян – полузащитник и вратарь Серии А

Италия
(1 голосов)

Защитник и вовсе неочевидный

Иммобиле лучший нападающий, а Брозович и Маньян – полузащитник и вратарь Серии А

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Серия А на официальном сайте опубликовала лучших нападающего, полузащитника, защитника и вратаря сезона.Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен получил отдельную награду – лучший игрок до 23 лет.

Лучшим защитником стал неочевидный Глейсон Бремер – защитник "Торино".

Нападающий – Чиро Иммобиле из "Лацио", полузащитник – Марсело Брозович "Интер", а вратарь – Майк Маньян из "Милана".

Напомним, что за тур до конца чемпионата "Милан" опережает "Интер" на 2 очка. "Россонери" предстоит сыграть в гостях с "Сассуоло" 22 мая.

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В статье: Чиро Иммобиле Серия А Интер (Милан) Лацио (Рим) Торино (Турин) Милан Марсело Брозович Майк Меньян
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Источник:
legaseriea.it

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