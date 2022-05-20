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Иммобиле лучший нападающий, а Брозович и Маньян – полузащитник и вратарь Серии А
Защитник и вовсе неочевидный
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Серия А на официальном сайте опубликовала лучших нападающего, полузащитника, защитника и вратаря сезона.Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен получил отдельную награду – лучший игрок до 23 лет.
Лучшим защитником стал неочевидный Глейсон Бремер – защитник "Торино".
Нападающий – Чиро Иммобиле из "Лацио", полузащитник – Марсело Брозович "Интер", а вратарь – Майк Маньян из "Милана".
Напомним, что за тур до конца чемпионата "Милан" опережает "Интер" на 2 очка. "Россонери" предстоит сыграть в гостях с "Сассуоло" 22 мая.
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