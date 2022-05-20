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Франческо Тотти: Попытаюсь уговорить Дибалу перейти в Рому

Италия
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Неплохой трансфер может быть

Франческо Тотти: Попытаюсь уговорить Дибалу перейти в Рому

Фото: twitter.com/PauDybala_JR

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Легенда "Ромы" Франческо Тотти попытается уговорить нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу присоединится к "римлянам", сообщает Goal.com. Они встретятся во время благотворительного матча, который устраивает Самюэль Это'О.

"Посмотрим, сможем ли мы привезти его в Рим. Я встречусь с ним в понедельник и надеюсь убедить его.

Мы встретимся в Милане на матче Это'О, сыграем вместе, и я дам ему несколько советов. Я попытаюсь убедить его в чем-то, надеюсь, у нас получится. Это в случае если "Рома" не против", – ответил Тотти на вопрос поговорит ли он с Дибалой на матче.

Ранее сообщалось, что агент Дибалы ведет переговоры с итальянскими клубами.

Контракт аргентинца истекает будущим летом и новое соглашение с "Ювентусом" не будет подписано.

В этом сезоне Паоло провел 38 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Франческо Тотти Ювентус (Турин) Рома (Рим) Пауло Дибала
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Источник:
goal.com

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