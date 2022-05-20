Ювентус хочет разорвать контракт с Рэмзи

"Рейнджерс" не горит желанием выкупать контракт полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмзи, который с января выступает на правах аренды в шотландском клубе, сообщает Football Italia. Туринцы собираются разорвать соглашение с валлийцем.

В "Ювентусе" не рассчитывают на Рэмзи и сомневаются, что смогут найти покупателя для полузащитника летом. На фоне этого туринцы хотят досрочно разорвать соглашение.

Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В аренде за "Рейнджерс" Аарон провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего хавбека в 5 миллионов евро.