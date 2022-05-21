Рома гарантировала себе место в Лиге Европы

"Рома" Жозе Моуриньо заняла 6 место в Серии А по итогам чемпионата. В 38 туре они обыграли в гостях "Торино" (3:0).

Теперь команда Жозе независимо от результата финального матча Лиги конференций против "Фейенорда", где также разыгрывается путевка в Лигу Европы, попадет на турнир.

"Римляне" набрали 63 очка по итогам чемпионата. За 7 строчку, которая даст путевку в Лигу конференций будут бороться "Фиорентина" с "Аталантой".