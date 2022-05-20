Серия А. Рома не забыла о лиге и вышла в Лигу Европы

Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

: Абрахам 33, 42 (пен.), Лоренцо Пеллегрини 78 (пен.)

": Бериша, Айна, Зима, Родригес (Буонджорно 46), Ансальди (Сек 46), С. Риччи (Мандрагора 84), Побега, Лукич, Брекало (Пьяца 46), Прат, Белотти (Пеллегри 68)

": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Залевски (Карсдорп 58), Оливейра (Кристанте 58), Верету, Спинаццола (Винья 82), Шомуродов (Дзаньоло 76), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 82), Абрахам

: Ансальди 21, Буонджорно 78 - Ибаньес 20, Шомуродов 76

Последний матч "Ромы" в Серии А в сезоне 2021/22 даже не внушал опасения. О нем просто все забыли. Даже в последние дни все говорили о финале Лиги Конференций, в преддверии которого желто-красная часть Рима стоит на ушах. Тем не менее, некоторые игроки помнили о "Торино", проигравшем лишь один из восьми своих предыдущих матчей. Тэмми Абрахам говорил о финале, Леонардо Спинаццола - о фундаментальном значении матча. Джанлука Манчини призвал не думать о "Фейеноорде". И вся команда прислушалась к ним.

Прежде всего, "Рома" выставила сильный состав. Также играла ответственно. Никуда не спешила, отдала мяч сопернику, терпеливо ждала. Дождалась удара головой Кумбуллы, от которого спас Бериша. Дождалась потери мяча, паса Пеллегрини на Абрахама. Тэмми, не забивавший в семи турах лиги подряд, легко обошел двоих и забил. Дождалась ужасного паса Родригеса назад и фола Бериши на Абрахаме. А затем дождалась финального свистка. До него реализовав ещё один пенальти. Буонджорно задержал Дзаньоло.

"Волки" прерывают серию из пяти матчей лиги без побед, обеспечивают себе участие в Лиге Европы на следующий сезон. Если "Лацио" завтра проиграет - даже обойдут его и завершат сезон пятыми. А "Торино", проигравший до этого лишь одному гранду во втором круге, проигрывает ещё одному. Впервые в сезоне проигрывает гранду с разницей более одного мяча. Он уже в мыслях об отпуске. Ниже 11-го места не опустится.