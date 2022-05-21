Погба летом вернется в Ювентус

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом скорее всего вернется в "Ювентус". La Gazzetta dello Sport сообщает, что француз уже согласовал трехлетний контракт с итальянским клубом.

Сообщается. что Погба будет получать 7,5 млн. евро в год. Вместе с бонусами сумма может возрасти до 10 миллионов.

Напомним, что в период с 2012 по 2016 год Погба уже играл за "Ювентус".

В нынешнем сезоне Поль сыграл 27 матчей за "красных дьяволов", в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.