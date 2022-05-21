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Погба летом вернется в Ювентус

Италия
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Француз перейдет в туринский клуб на правах свободного агента

Погба летом вернется в Ювентус

Поль Погба

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом скорее всего вернется в "Ювентус". La Gazzetta dello Sport сообщает, что француз уже согласовал трехлетний контракт с итальянским клубом.

Сообщается. что Погба будет получать 7,5 млн. евро в год. Вместе с бонусами сумма может возрасти до 10 миллионов.

Напомним, что в период с 2012 по 2016 год Погба уже играл за "Ювентус".

В нынешнем сезоне Поль сыграл 27 матчей за "красных дьяволов", в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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