Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеллини продолжит карьеру в МЛС
Защитник покинет "Ювентус" после завершения сезона
Джорджо Кьеллини
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини решил покинуть клуб после завершения сезона. Ветеран итальянского футбола продолжит карьеру в МЛС.
Джорджо станет игроком "Лос-Анджелеса". По информации Джанлуки Ди Марцио, в течение недели контракт будет подписан.
Отметим, что Кьеллини выступал за "Ювентус" в течение 17 сезонов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Джанлука Ди Марцио
Популярное сейчас
- Подоляк – о пессимистическом для Украины прогнозе от NYT: Мы знаем, за что бьемся. Именно поэтому мы победим
- Президент клуба УПЛ: Мы готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами
- Для покупки российского газа Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях
- Германия подождет? Топ-клуб из Серии А интересуется Мудриком - СМИ
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet