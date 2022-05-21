  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеллини продолжит карьеру в МЛС
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеллини продолжит карьеру в МЛС

Италия
(1 голосов)

Защитник покинет "Ювентус" после завершения сезона

Кьеллини продолжит карьеру в МЛС

Джорджо Кьеллини

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини решил покинуть клуб после завершения сезона. Ветеран итальянского футбола продолжит карьеру в МЛС.

Джорджо станет игроком "Лос-Анджелеса". По информации Джанлуки Ди Марцио, в течение недели контракт будет подписан.

Отметим, что Кьеллини выступал за "Ювентус" в течение 17 сезонов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Лос-Анджелес Гэлакси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде