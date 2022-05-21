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Фиорентина - Ювентус: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А
У хозяев есть турнирная мотивация, но "Юве" для них очень неудобный соперник
"Старая синьора" уже не покинет своего текущего четвёртого места в таблице. В то же время, для "Фиорентины" матч имеет очень важное значение: в случае победы "фиалки" сохранят седьмую строчку, которая позволит вернуться клубу в еврокубки. Поражение оставит шансы "Аталанте" -
Чемпионат Италии. 38-й тур
"Фиорентина" 21:45 "Ювентус"
Трансляция - MEGOGO
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