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Фиорентина - Ювентус: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

Италия
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У хозяев есть турнирная мотивация, но "Юве" для них очень неудобный соперник

Фиорентина - Ювентус: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

UA-Футбол
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"Старая синьора" уже не покинет своего текущего четвёртого места в таблице. В то же время, для "Фиорентины" матч имеет очень важное значение: в случае победы "фиалки" сохранят седьмую строчку, которая позволит вернуться клубу в еврокубки. Поражение оставит шансы "Аталанте" - у бергамцев свой матч проходит параллельно и с более скромным соперником. "Ювентус" выиграл у флорентийцев три последних поединка, но действующая серия команды Массимилиано Аллегри составляет три игры без побед.

Чемпионат Италии. 38-й тур
"Фиорентина" 21:45 "Ювентус"
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
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