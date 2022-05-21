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Серия А. Прощальный подарок Болоньи Михайловичу?
1:0 в Генуе
Фото: Football Italia
Серия А. 38-й тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Дженоа" - "Болонья" 0:1 Гол: Барроу 66 Матч, лишённый турнирной интриги. "Дженоа" вылетела в предыдущем туре впервые за 15 лет и уже строит планы грандиозного возвращения в Серию А. Даже болельщики собрались на стадионе в приличных количествах с целью поддержать команду. "Болонья" вновь завершила сезон в середине турнирной таблице, также планирует серьёзные изменения летом. Возможно, даже уход главного тренера Синиши Михайловича. Возможно, сегодняшняя победа стала для него прощальным подарком. Вратарь хозяев дважды тяжело работал, вратарь гостей видел, как мяч попадает в каркас его ворот. А в итоге все решил неудачный для Эрнани отскок. Барроу добил.
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