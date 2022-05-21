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Серия А. Прощальный подарок Болоньи Михайловичу?

Италия
(1 голосов)

1:0 в Генуе

Серия А. Прощальный подарок Болоньи Михайловичу?

Фото: Football Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 38-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Болонья" 0:1

Гол: Барроу 66

Матч, лишённый турнирной интриги. "Дженоа" вылетела в предыдущем туре впервые за 15 лет и уже строит планы грандиозного возвращения в Серию А. Даже болельщики собрались на стадионе в приличных количествах с целью поддержать команду. "Болонья" вновь завершила сезон в середине турнирной таблице, также планирует серьёзные изменения летом. Возможно, даже уход главного тренера Синиши Михайловича. Возможно, сегодняшняя победа стала для него прощальным подарком.

Вратарь хозяев дважды тяжело работал, вратарь гостей видел, как мяч попадает в каркас его ворот. А в итоге все решил неудачный для Эрнани отскок. Барроу добил.

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В статье: Болонья Дженоа (Генуя)
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