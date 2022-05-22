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Гасперини: Если клуб захочет, чтобы мы разошлись, приму это без нареканий

Италия
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Коуч готов уйти

Гасперини: Если клуб захочет, чтобы мы разошлись, приму это без нареканий

Фото: atalanta.it

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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий об окончании сезона для клуба из Бергамо:

"Это был сезон двух разных наших команд. Первый тайм был положительным, даже если мы все еще сожалеем о том, что не вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во второй половине сезона нам не хватало результатов, но не хорошей игры. Матч с "Эмполи" является отражением того, что мы видели во второй половине сезона – мы создали много моментов, но не реализовали их.

Мне очень нравится этот удивительный город и клуб. Теперь нужно сесть и поговорить, потому что пока мы не успели этого сделать. С приходом новых людей в клубной иерархии произошли изменения, поэтому нам нужно обсудить наши идеи и посмотреть, что делать.

Я всегда буду благодарен этому клубу. Если они захотят, чтобы мы разошлись своими путями, я приму это без нареканий. Самое главное – быть на одной странице и договориться о том, что делать дальше. Теперь у нас есть пауза для размышления. Если мы смотрим на вещи одинаково, то сможем начать снова с новой мотивацией и новыми планами", – сказал Гасперини.

Напомним, "Аталанта" в завершающем туре Серии А проиграла "Эмполи" (0:1) и осталась без еврокубков на следующий сезон.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Football Italia

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