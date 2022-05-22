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Гендиректор Аталанты: Мы на 100% продолжим работать с Гасперини
Клуб не потерял доверие к коучу
Calcio Atalanta
Гендиректор "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что Джан Пьеро Гасперини продолжит тренировать команду, несмотря на отсутствие еврокубков в следующем сезоне:
"Мы на 100 процентов продолжим работать с Гасперини.
Прежде всего, мы должны сосредоточиться на простых вещах и помнить девиз, который мой отец всегда озвучивает перед новым сезоном: прежде всего нужно набрать 40 очков, чтобы сохранить прописку в Серии А.
Результаты выше этого считаются положительными", – сказал Перкасси.
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