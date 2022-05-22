Гендиректор Аталанты: Мы на 100% продолжим работать с Гасперини

Гендиректор "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что Джан Пьеро Гасперини продолжит тренировать команду, несмотря на отсутствие еврокубков в следующем сезоне:

"Мы на 100 процентов продолжим работать с Гасперини.

Прежде всего, мы должны сосредоточиться на простых вещах и помнить девиз, который мой отец всегда озвучивает перед новым сезоном: прежде всего нужно набрать 40 очков, чтобы сохранить прописку в Серии А.

Результаты выше этого считаются положительными", – сказал Перкасси.