  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гендиректор Аталанты: Мы на 100% продолжим работать с Гасперини
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Аталанты: Мы на 100% продолжим работать с Гасперини

Италия
(1 голосов)

Клуб не потерял доверие к коучу

Гендиректор Аталанты: Мы на 100% продолжим работать с Гасперини

Calcio Atalanta

Новина українською

Гендиректор "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что Джан Пьеро Гасперини продолжит тренировать команду, несмотря на отсутствие еврокубков в следующем сезоне:

"Мы на 100 процентов продолжим работать с Гасперини.

Прежде всего, мы должны сосредоточиться на простых вещах и помнить девиз, который мой отец всегда озвучивает перед новым сезоном: прежде всего нужно набрать 40 очков, чтобы сохранить прописку в Серии А.

Результаты выше этого считаются положительными", – сказал Перкасси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде