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Интер продлит контракт с Хандановичем и подпишет Онана

Италия
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Позиция вратаря будет крепкой

Интер продлит контракт с Хандановичем и подпишет Онана

Sempsre

Новина українською

Вратарь "Интера" Самир Ханданович продлит контракт с миланским клубом. Об этом авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в Твиттере.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до июня 2023 года, его подпишут на следующей неделе. Как известно, 14 июля словенцу исполнится 38 лет.

Кроме этого, итальянский клуб завершит трансфер вратаря "Аякса" Андре Онана. Переход будет оформлен на правах свободного агента.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) Андре Онана
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Источник:
Fabrizio Romano

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