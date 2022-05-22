Интер продлит контракт с Хандановичем и подпишет Онана

Вратарь "Интера" Самир Ханданович продлит контракт с миланским клубом. Об этом авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в Твиттере.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до июня 2023 года, его подпишут на следующей неделе. Как известно, 14 июля словенцу исполнится 38 лет.

Кроме этого, итальянский клуб завершит трансфер вратаря "Аякса" Андре Онана. Переход будет оформлен на правах свободного агента.