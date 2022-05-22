Серия А. В Специи не обошлось без драки, 28 минут Коваленко

Серия А. 38-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

: Политано 4, Зелински 25, Демме 36

Обе команды выполнили свои задачи на сезон. "Специя" обеспечила место в Серии А ещё в предыдущем туре. "Наполи" уверенно вернулся в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия. Тем не менее, тишины в клубах нет. В Неаполе возмущены провалом в борьбе за Скудетто в решающие моменты, символ клуба Лоренцо Инсинье уходит, скорее всего, уйдёт и другой - Дрис Мертенс. А в "Специи" недовольны возможным уходом главного тренера Тьяго Мотты после лишь одного сезона. Все это сегодня привело к стычкам.

Как сообщают, местные болельщики напали на неаполитанцев ещё за пределами стадиона. Последние решили ответить. В итоге на 12-ой минуте матча началась стычка на трибунах с забрасыванием даже файерами. Фаны "Специи" даже прорвались на поле. Пришлось прервать игру минут на десять.

Что касается футбола, то "Наполи" все решил очень быстро. Политано прорвался почти от центра поля и закрутил, мощный форвард Петанья прикрывал мячи в штрафной и выкладывал Зелински и Демме. Все это состоялось даже без Мертенса, Инсинье и Осимхена на поле. Все они появились во втором тайме. Появился и третий вратарь Марфелла. А у "Специи" на 62-ой минуте появился Виктор Коваленко. Играл ближе к левому флангу. Почти не касался мяча, ничем не запомнился.

"Наполи" завершает сезон третьим, "Специя" - 16-ой.