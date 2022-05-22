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Салернитана - Удинезе: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

Италия
(1 голосов)

Важная игра в борьбе за выживание

Салернитана - Удинезе: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

Фото: facebook.com/USSalernitana

UA-Футбол
Новина українською

У "Удинезе" нет никакой турнирной мотивации на игру, а вот для "Салернитаны" этот поединок очень важен. Команда длительное время замыкала таблицу Серии А, но только в мае выбралась из зоны вылета и удерживает серию из семи кряду игр без поражений. Однако борьба за выживание для неё ещё не закончена: за тур до окончания чемпионата команда из Салерно всего на два очка опережает "Кальяри", который идёт в зоне вылета и сегодня играет с чахлой "Венецией". Поэтому "Салернитане" кровь из носу нужно набирать очки, чтобы не оглядываться на прямого конкурента.

Чемпионат Италии. 38-й тур
"Салернитана" 22:00 "Удинезе"
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Салернитана Удинезе (Удине)
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