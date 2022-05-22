Венеция - Кальяри: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

"Венеция" не смогла закрепиться в Серии А и вылетает из дивизиона уже спустя год своего пребывания здесь. К тому же, сегодня "крылатые львы" не смогут выставить оптимальный состав, потеряв из-за дисквалификаций и травм нескольких важных игроков. Это всё на руку "Кальяри", которому нужно обязательно побеждать и надеяться на невыигрыш "Салернитаны" в параллельной игре. Если это произойдёт, то гости сохранят прописку в элите итальянского футбола ещё на год.

Чемпионат Италии. 38-й тур

"Венеция" 22:00 "Кальяри"

Трансляция - MEGOGO