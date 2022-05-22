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Венеция - Кальяри: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А
Гости приехали за победой
"Венеция" не смогла закрепиться в Серии А и вылетает из дивизиона уже спустя год своего пребывания здесь. К тому же, сегодня "крылатые львы" не смогут выставить оптимальный состав, потеряв из-за дисквалификаций и травм нескольких важных игроков. Это всё на руку "Кальяри", которому
Чемпионат Италии. 38-й тур
"Венеция" 22:00 "Кальяри"
Трансляция - MEGOGO
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