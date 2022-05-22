Серия А. 38-й тур. Милан - чемпион Италии!!! Впервые с 2011-го года

Серия А. 38-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан" 0:3

Голы: Жиру 17, 32, Кесси 36

"Сассуоло": Консильи (Саталино 82), Мулдур, Д. Феррари (Пелузо 82), Айхан, Кирьякопулос, Лопес (Маньянелли 46), Фраттези (Траоре 58), Берарди (Дефрель 67), Энрике, Распадори, Скамакка

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори (А. Романьоли 82), Эрнандес, Тонали (Беннасер 46), Кесси, Салемакерс (Флоренци 82), Крунич (Диас 72), Леау, Жиру (Ибрагимович 72)

Предупреждения: Лопес 37, Кирьякопулос 53 - Тонали 34

Главный арбитр: Даниэле Довери

11 лет без Скудетто. Потери трофея с обвинениями в адрес судей, затем падение результатов, две смены владельцев, почти банкротство, почти афера, исключение из Еврокубков, 0:5 в Бергамо. Затем подъем, разочарование в предыдущем сезоне из-за падения во втором круге, тяжелый нынешний. "Милан" шел к успеху сложно. Вместе с тем, планомерно, выверенно и спокойно. Даже сейчас Стефано Пиоли заявлял, что не меняет рутины тренировок и образа жизни, что его игроки спокойны и собранны. Сегодня это также было заметно.

Точнее, сегодня они были сверхмотивированы. Вышли на матч с таким голодом, будто не брали Скудетто 111 лет. К такому прессингу, беготне, таким жесткости и прорывам уже завершивший сезон "Сассуоло" был не готов. Ему повезло, что из 11-ти ударов в створ в первом тайме голами стали лишь три. Спасали вратарь, защитник на линии ворот. Миланцы отдавали сопернику мяч, сразу же бросались на него, перехватывали и мчали вперед. В начале второй четверти матча вроде бы отступили, отошли в оборону, но именно тогда забили два мяча.

Леау дважды отбирал, легко прорывался по левому флангу и простреливал на Жиру. Первый удар получился корявым и между ногами вратаря, второй - чистым. Таким образом, Оливье подтвердил репутацию игрока больших матчей. В 2022-ом году он забивал в лиге лишь "Наполи", "Роме", "Лацио", дважды "Интеру" и сейчас. Затем Рафаэлю (второй игрок в лиге за 18 лет с тремя ассистами в первом тайме) надоело, и он оказался на правом фланге. Получил мяч от отобравшего Крунича, промчал и прострелил. Кесси подключился и замкнул под перекладину.

Первый тайм завершился ударом головой Фраттези, на инстинкте вытащенным Маньяном. То есть засыпать "Милан" еще не мог себе позволить. Он все же немного заснул. Берарди активизировался в начале второго тайма. Однако он вскоре получил травму, и на этом все закончилось. Железная оборона "россонери" ничего не позволила. Кроме неожиданного удара Траоре в стойку. А болельщики на стадионе, где как минимум 18 тысяч из 24-ех сегодня болели за нового чемпиона, заранее начали развлекаться мексиканской волной и выкриками "оле".

"Милан" завершает сезон шестью победами подряд. Причем каждая была увереннее предыдущей. 16-ю матчами без поражений подряд. 11-ю матчами со всего двумя пропущенными. Завершает взросло, мощно и поступательно. Он заслуживает чемпионский титул. Его четкий здоровый выверенный путь заслуживает. Его исстрадавшиеся болельщики заслуживают. Его тренер после 18-ти лет карьеры без трофеев, но с тяжелой скромной работой заслуживает.

Теперь между миланскими грандами по Скудетто равенство. 19:19.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сампдория" 3:0

Голы: Перишич 49, Корреа 55, 57

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Раноккия 73), А. Бастони (Димарко 60), Думфриз, Брозович, Барелла (Видаль 59), Чалханоглу, Перишич (Гозенс 59), Корреа (Кайседо 73), Лаутаро Мартинес

"Сампдория": Аудеро, Берешински, А. Феррари, Йошида (Маньяни 78), Ауджелло, Ринкон (Йепес 84), Торсби (Тримболи 62), Виейра (Аскильдсен 78), Кандрева (Дамсгор 62), Сабири, Капуто

Предупреждения: Барелла 29 - Йошида 5, А. Феррари 66

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Интер" должен был наступать соседям на пятки. Желательно - сделать результат против также безразличной "Сампдории" побыстрее, чтобы в Реджо-Эмилии занервничали. Предпосылки к этому были, ведь в последних десяти матчах во всех турнирах "нерадзурри" забили 26 мячей и выглядели раскрепощенными. А их наставник Симоне Индзаги напоминал о том, как сумел вместе с "Лацио" потеснить "Ювентус" в последнем туре сезона 1999/2000 и забрать у него Скудетто. Но игроки, видимо, не очень верили в реальность такого поворота.

В сущности, в первые 37 минут Аудеро особо не работал. Затем он уже начал отбивать мяч за мячом. Число ударов по его воротам к перерыву достигло 18-ти. В начале второго Эмиль выиграл дуэль с Бареллой. А вот с ударом Перишича под перекладину после прорыва Николо уже никак не мог справиться. Не мог и с двумя ударами Корреа. Впрочем, тогда уже было поздно.

Чемпион складывает полномочия. Оставаясь в этом сезоне с Кубком и Суперкубком Италии.