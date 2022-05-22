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Милан стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

Италия
Обновлено
(4 голосов)

Златан Ибрагимович играл за команду в обоих последних чемпионских сезонах

Милан стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" обыграл "Сассуоло" со счетом 3:0 и стал чемпионом Италии в девятнадцатый раз в истории. Теперь клуб сравнялся по количеству побед в Серии А с соседями по городу – "Интером", и уступает только туринскому "Ювентусу".

В последний раз "Милан" побеждал в Серии А в сезоне 2010/11. С тех пор чемпионами становилось лишь две команды: "Ювентус" и "Интер". У первых – 10 титулов, у последних – один.

Примечательно, что в обоих последних чемпионских составах "Милана" играл форвард Златан Ибрагимович. Во время первого чемпионства ему было лишь 29 лет, сейчас же ему уже 40. В сезоне 2010/11 он сделал 14+11 по системе гол+пас, в сезоне 2021/22 – 8+2.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (7)
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Djon (Україна)
22.05.2022 в 22:50
радий за Мілан
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 22:28
Колібрі став українцем та вболіває за Мілан? Як таке сталося? А як же "рузькій мір"?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
22.05.2022 в 21:43
Рад за Ибру
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2022 в 21:06
отлично!
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+3
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 21:02
Вітаю Мілан та всіх вболівальників з чемпіонством!!! Ну нарешті. Змогли таки, хоч календар був надважкий в кінці чемпіонату. З Жиру Мілан став ще сильнішим. Молодці! Форца Мілан!!!
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+5
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.05.2022 в 22:08
Мілан в Італії, Реал в Іспанії, МС із Зіною в Англії. Все склалося надзвичайно добре))
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 22:26
Коли Мілан пропустив від Лаціо, я подумав, що все. Але таки змогли вимучити а далі грали вже кожен матч все краще.
+2
0

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