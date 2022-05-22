Милан стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

"Милан" обыграл "Сассуоло" со счетом 3:0 и стал чемпионом Италии в девятнадцатый раз в истории. Теперь клуб сравнялся по количеству побед в Серии А с соседями по городу – "Интером", и уступает только туринскому "Ювентусу".

В последний раз "Милан" побеждал в Серии А в сезоне 2010/11. С тех пор чемпионами становилось лишь две команды: "Ювентус" и "Интер". У первых – 10 титулов, у последних – один.

Примечательно, что в обоих последних чемпионских составах "Милана" играл форвард Златан Ибрагимович. Во время первого чемпионства ему было лишь 29 лет, сейчас же ему уже 40. В сезоне 2010/11 он сделал 14+11 по системе гол+пас, в сезоне 2021/22 – 8+2.