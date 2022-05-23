Серия А. Салернитана проигрывает дома со счетом 0:4, но вылетает Кальяри

Серия А. 38-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитaна" - "Удинезе" 0:4

Голы: Деулофеу 6, Несторовски 34, Удоджи 42, Перейра 57

Сезон 2021/22 в Серии А завершали матчи, связанные с борьбой за выживание. "Салернитана" подошла к последнему туру с семью подряд без поражений и желала оформить "Большой Побег", как уже прозвали ее поход. Для этого нужно было либо переиграть дома "Удинезе", либо дождаться невыигрыша "Кальяри" в гостях у "Венеции". Оба соперника уже были безразличными к матчам. Небезразличными были более 30-ти тысяч болельщиков, бешено поддерживавших на "Стадио Ареки". Возможно, потому их команда и перегорела.

Матч был совершенно фантасмагорическим. С 44-мя ударами по воротам и 21-им в створ. Причем в первом компоненте победили хозяева. Они атаковали и создавали не меньше. Но слишком нервничали, и потому пробивали плохо. Нервничали и в обороне, где начали пропускать сразу же. Удоджи прорвался, оставил Деулофеу, а тот закрутил с 18-ти метров. Молина навесил на голову Несторовски. Удоджи прорвался от центра поля и на этот раз пробил сам. Перейра прорвался мимо троих и также забил. Все эти голы можно назвать контратаками.

В середине второго тайма матч пришлось прервать на некоторое время из-за бросаний болельщиками хозяев файеров в игроков гостей.

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Кальяри" 0:0

"Кальяри" подходил к финишу сезона в гораздо худшей форме. С восемью поражениями в десяти матчах. С экстренной сменой тренера, которая не очень помогла. "Венеции" такая же также не помогла. Но, уже вылетев, она не проиграла "Роме" в гостях. Сегодня также поборолась. Начала хорошими попытками Йонсена и Переца. Постепенно отходила назад и проиграла матч по ударам по воротам со счетом 7:29. Мяянпяя спас от удара головой Беллановы и коварного удара Перейро. Но не так чтобы много работал.

Вся вина лежит на "Кальяри". Ему выложили ранний результат в Салерно на блюдечке. Но он, как и в 2015-ом году, занял 18-ое место и вылетел из Серии А. А "Салернитана" празднует невероятное спасение. Специалист по таким Давиде Никола, возможно, даже превзошел свое достижение с "Кротоне". Ведь спасли клуб от исключения из Серии А покупкой в последние часы 2021-го года, затем последовал хаотичный трансферный январь, затем пришлось играть перенесенные матчи в апреле каждые три дня. Тем значимее достижение.