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Нападающий Милана лучший игрок Серии А

Италия
(1 голосов)

Голеадор забил 11 мячей

Нападающий Милана лучший игрок Серии А

Рафаэль Леау

Новина українською

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау признан самым ценным игроком Серии А в нынешнем сезоне.

При определении победителя учитывались статистические данные, игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.

Отметим, что в 34 поединках Серии А Леау забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Милан Рафаэль Леао
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Источник:
Sport.ua

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