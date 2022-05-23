Италия
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Нападающий Милана лучший игрок Серии А
Голеадор забил 11 мячей
Рафаэль Леау
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау признан самым ценным игроком Серии А в нынешнем сезоне.
При определении победителя учитывались статистические данные, игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.
Отметим, что в 34 поединках Серии А Леау забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Sport.ua
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